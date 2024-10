Feyenoord blundert op pagina 41 van eigen jaarverslag: 'Ik zou toch zweren dat...'

Oplettende lezers ontdekken een opmerkelijke blunder in het jaarverslag van Feyenoord over het boekjaar 2023-24. Afgaande op pagina 41 van het schrijven is niet PSV, maar de club uit Rotterdam afgelopen seizoen kampioen van Nederland geworden.

Onder het kopje 'Toekomstperspectief' schrijven de Rotterdammers onder meer: "Feyenoord heeft zich met het kampioenschap in seizoen 2023-2024 direct geplaatst voor de groepsfase van de UEFA Champions League. De omzet stijgt mede daardoor in seizoen 2024-2025 voor het eerst naar meer dan EUR 130 miljoen. Eveneens mede vanwege de extra inkomsten uit de UEFA Champions League wordt in seizoen 2024-2025 een positief operationeel resultaat verwacht."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jaarcijfers Feyenoord: slechts één keer meer winst gerealiseerd dan over boekjaar 2023-24

In werkelijkheid werd Feyenoord natuurlijk tweede achter de Eindhovenaren. Het directe gevolg is echter wél juist: ook de vice-kampioen plaatste zich afgelopen seizoen immers voor het miljardenbal. Inmiddels zijn er daarin twee speelronden afgewerkt in het nieuwe format, waarbij in plaats van groepen één ranglijst wordt bijgehouden. Feyenoord begon het Europese avontuur met een forse nederlaag tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen (0-4 in De Kuip), maar herstelde zich knap door op de tweede speeldag te winnen op bezoek bij de stuntploeg van Spanje van afgelopen seizoen, Girona (2-3).

LEES OOK: ‘Feyenoord stelt per direct nieuwe technisch manager aan en ontlast Te Kloese’

In het jaarverslag presenteert Feyenoord prima financiële resultaten. Mede door een aantal lucratieve transfers, inclusief het vertrek van trainer Arne Slot naar Liverpool, én de inkomsten uit Europees voetbal, boeken de Rotterdammers een nettowinst van 9,5 miljoen euro over het boekjaar 2023-24. Dat is het op één na beste financiële resultaat in de clubgeschiedenis.

Het hele jaarverslag van Feyenoord is hier te downloaden.

Opmerkelijke passage in het jaarverslag van @Feyenoord. Ik zou toch zweren dat @PSV afgelopen seizoen kampioen werd...😅 Daarnaast is het opvallend dat men, ondanks de transfers van o.a. Wieffer en Geertruida, een negatief transferresultaat boekt. #feyenoord #psv pic.twitter.com/sL92BeZQSn — Job Gulikers (@JGulikers) October 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Martijn Krabbendam verrast: 'Hij is een raadsel, echt heel apart'

Journalist Martijn Krabbendam spreekt zijn verbazing uit over een speler van Feyenoord.