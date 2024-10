Jaarcijfers Feyenoord: slechts één keer meer winst gerealiseerd dan over boekjaar 2023-24

Feyenoord heeft de uitstekende jaarcijfers over het boekjaar 2023-24 bekendgemaakt. Mede door een aantal uitgaande transfers maakte de Stadionclub een nettowinst van 9,5 miljoen euro. Slechts één keer hield Feyenoord onder de streep meer over.

Afgelopen seizoen kwam Feyenoord uit in de zeer lucratieve Champions League. Bovendien werd voor spelers als Orkun Kökçü (voor 25 miljoen euro naar Benfica), Danilo (voor 6,3 miljoen naar Rangers FC) en Javairô Dilrosun (voor 4,6 miljoen euro naar Club América) een fraaie transfersom gevangen. Tel daarbij op dat Liverpool het contract van hoofdtrainer Arne Slot voor naar verluidt minimaal 9 miljoen afkocht, en het moge duidelijk zijn dat de penningmeester van Feyenoord een prima jaar achter de rug heeft.

Artikel gaat verder onder video

De totale omzet van Feyenoord over het boekjaar 2023-24 is gestegen naar 126 miljoen euro, zo melden de Rotterdammers op de clubsite. Dat is een stijging van liefst 27 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, waarin de club actief was in de financieel minder aantrekkelijke Europa League. Behalve de grotere inkomsten uit Europees voetbal noteerde de club ook een stijgin in 'overige omzetcategoriën' als partnerships en ticketing. Dat Feyenoord financieel gezonder wordt blijkt uit het feit dat de club schrijft dat 'vrijwel de volledige netto-transferopbrengst is geherinvesteerd in de selectie'.

"De groei die is ingezet in de afgelopen jaren is krachtig voortgezet", zegt financieel directeur Pieter Smorenburg van Feyenoord. "Het sportieve succes betaalt zich uit. De extra inkomsten zijn voor het overgrote deel besteed aan behoud van en verdere versterking van de selectie, de Academy en het vrouwenvoetbal. Ook is er gericht geïnvesteerd in de rest van de organisatie en nieuwe ontwikkelingen, zoals de lancering van Feyenoord ONE, onze eigen streaming dienst. Dit alles is gericht op verdere waardecreatie", aldus de bestuurder. Feyenoord verwacht ook over het lopende boekjaar zwarte cijfers te schrijven, onder meer door de grote transfers van Mats Wieffer (voor 30 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion) en Lutsharel Geertruida (voor net geen 20 miljoen euro naar RB Leipzig). Bovendien lopen de inkomsten uit het nieuwe Champions League-format, waarin Feyenoord niet zes maar acht 'poulewedstrijden' speelt, allen maar op.

𝐉𝐚𝐚𝐫𝐜𝐢𝐣𝐟𝐞𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟒



Klik voor het verslag en een reactie van financieel directeur Pieter Smorenburg: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

Mats Wieffer betreurt achteraf dat hij alles op alles heeft gezet om vorig seizoen de bekerfinale met Feyenoord te kunnen spelen.