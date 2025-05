Thuisshirt Ajax voor volgend seizoen lekt uit: 'oude' logo prijkt trots op de linkerborst

Hoewel Ajax nog drie (belangrijke) wedstrijden op het programma heeft staan en alle zeilen bij moet zetten om de landstitel in de wacht te slepen, houdt het nieuwe seizoen de gemoederen ook alvast bezig. Niet alleen wat transfers betreft, maar ook de merchandise. De aankondiging van het nieuwe (thuis)shirt is altijd een moment waar de supporters naar uitkijken. Het doorgaans betrouwbare Footy Headlines heeft vrijdagmiddag de eerste beelden van het thuisshirt van volgend seizoen naar buiten gebracht.

Over de shirts is bij de achterban Ajax altijd wel het nodige te doen. Het thuisshirt van vorig seizoen kon het grootste deel van de supporters totaal niet bekoren. Dat van dit jaar stemde al tot meer tevredenheid, maar er ontbrak nog één ding: het oude logo. De terugkeer van het oude logo is een langgekoesterde wens van veel supporters en die ging eind vorig jaar eindelijk in vervulling. Ajax maakte in de aanloop naar het duel tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends, dat in het teken stond van het 125-jarig bestaan van de club, bekend dat het oude logo met ingang van het nieuwe seizoen zal terugkeren op het shirt.

Dat besluit werd met luid gejuich ontvangen door de achterban en veel supporters zullen dan ook niet kunnen wachten om het nieuwe thuisshirt aan te schaffen. Dat is nog niet gelanceerd door Ajax, maar volgens Footy Headlines is het shirt al uitgelekt. Het uitgelekte thuisshirt voor volgend seizoen heeft de bekende wit-rood-witte banen en het oude logo prijkt inderdaad trots op de linkerborst. “Een andere blik onthult een rode V-hals met een zeer subtiel zwart detail aan de binnenkant. De manchetten hebben ook deze kleurencombinatie, met een rode band met een centrale zwarte streep”, zo klinkt het.

Footy Headlines staat uiteraard stil bij de terugkeer van het oude logo op het shirt. “Dit is een welkome verandering voor veel fans, aangezien het voor het laatst op het thuisshirt te zien was in het seizoen 2021/22”, zo klinkt het. “De rode centrale streep is voorzien van een subtiel, reliëf ruit-/geometrisch patroon dat in de stof is geweven, wat een modern textuurelement toevoegt aan het klassieke ontwerp. Hoewel eerdere informatie een directere stilering van de drie kruizen van de Amsterdamse vlag suggereerde, lijkt dit patroon een meer abstracte knipoog te zijn, of gewoon een eigentijdse afwerking van de stof.”

Volgens Footy Headlines is het ontwerp gebaseerd op een nieuw Adidas-sjabloon voor het seizoen 2025/26.

