Ajax maakt geen haast met contractverlenging: 'Laatste contact was drie maanden geleden'

De gesprekken tussen Ajax en over het verlengen van diens aflopende contract liggen al een maand of drie stil, zo zegt de 41-jarige keeper in een interview met ESPN. Pasveer wil dolgraag langer door bij de Amsterdammers en zegt dat trainer Francesco Farioli er nét zo over denkt.

'Farioli heeft me niet persoonlijk gepolst, maar hij wil dat ik blijf'

"Farioli heeft me niet persoonlijk gepolst, maar ik weet naar buiten toe wel dat hij zijn mening heeft gegeven: hij wil dat ik blijf", zegt Pasveer in gesprek met verslaggever Cristian Willaert van de betaalzender. "Voor mij is er eigenlijk maar één optie, dat is Ajax. Ja, Ajax of stoppen. Ik verwacht niet dat Real Madrid nog een keer komt, die zijn in de winter al geweest", zegt de ervaren keeper vervolgens gekscherend. "Zo sta ik er wel in, ik heb het hier erg naar mijn zin. Dit is een geweldige club en ik hoop dat we dit jaar de komende wedstrijden nog goed kunnen afsluiten. Daarna zie ik het wel."

Willaert vraagt vervolgens aan Pasveer waarom er nu, in mei, nog altijd geen duidelijkheid bestaat over zijn toekomst in Amsterdam. "Ik ben geen technisch directeur", antwoordt de keeper met uitgestreken gezicht. "Of ze nog twijfelen? Misschien, ik weet het niet. Het laatste contact was drie maanden geleden, ofzo. Ik heb geen idee, maar ik sta er heel erg voor open." Dat Ajax op zich laat wachten is overigens niets nieuws voor Pasveer: "Twee jaar terug heb ik zes maanden moeten wachten, vorig jaar drie maanden, en nu zitten we ook weer op drie maanden. Dus ik ben het gewend. Het zou wel rust brengen binnen de club", meent de keeper.

Farioli verkoos Pasveer afgelopen zomer, voor veel buitenstaanders toch enigszins verrassend, boven Diant Ramaj tot eerste doelman van Ajax. De routinier, die in het voorgaande seizoen geen minuut in actie kwam, betaalde het vertrouwen van zijn trainer dit seizoen terug met een aantal uitstekende optredens, die ruw werden onderbroken toen Pasveer op 6 maart, in het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt, geblesseerd raakte aan zijn lies. Sindsdien wordt zijn plek onder de lat overgenomen door winteraanwinst Matheus. Komende zondag zou Pasveer zijn rentree kunnen maken in het Eredivisieduel met NEC, waarin Ajax (afhankelijk van het resultaat bij Feyenoord - PSV) de landstitel definitief zou kunnen veiligstellen.

Remko Pasveer geeft duidelijkheid over zijn toekomst🔮 — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2025

