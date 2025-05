Vermoedelijke opstelling Ajax: kiest Farioli tegen NEC voor vier andere namen?

Ajax-trainer Francesco Farioli gaat zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen NEC mogelijk op meerdere plekken wijzigen ten opzichte van de ontmoeting met Sparta van twee weken geleden. De Italiaan kan geen beroep doen op en achter de naam van staat een vraagteken. Daartegenover staat de terugkeer van , die na zijn vijfde gele kaart van het seizoen tegen FC Utrecht geschorst was voor het duel met Sparta.

Ajax hinkt in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen NEC op twee gedachten. Het valt niet uit te sluiten dat de Amsterdammers zich, ondanks de teleurstellende resultaten in de laatste twee duels, zondagmiddag al kunnen kronen tot kampioen van Nederland. Daarvoor moeten ze niet alleen zelf winnen van NEC (aftrap om 16.45 uur), maar zal Feyenoord eerder op de middag PSV op een nederlaag moeten trakteren (aftrap om 14.30 uur). Het verschil tussen Ajax en PSV wordt in dat geval zeven punten. Met na zondag nog twee duels te gaan, is de koploper uit Amsterdam dan niet meer te achterhalen door de Eindhovenaren.

Maar zover is het natuurlijk nog niet. Wil Ajax zondag kampioen worden, dan zal het sowieso een stuk beter voor de dag moeten komen dan in de voorgaande twee wedstrijden. Na de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht volgde een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Sparta. PSV profiteerde dankbaar van het puntenverlies van de concurrent en verkleinde de achterstand van negen tot vier punten. De titelstrijd is dus weer spannend en zondag zal moeten blijken hoe Farioli en zijn manschappen met die spanning omgaan.

Twee wijzigingen in de voorhoede

De Italiaan had vrijdagmiddag slecht nieuws. Hij kan in het restant van het seizoen geen beroep meer doen op Edvardsen. De Noor heeft een blessure opgelopen en zal zich daardoor moeten richten op het nieuwe seizoen. Dit betekent dat Farioli zijn opstelling op minstens één plek zal moeten én gaat wijzigen. Edvardsen had tegen Sparta nog een basisplaats, maar wordt zondag tegen NEC normaliter vervangen door Mika Godts. De Belg vormt mogelijk een voorhoede met Wout Weghorst en Steven Berghuis. Brobbey heeft zijn enkel verzwikt en trainde vrijdag individueel, waardoor hij een vraagteken is voor zondag. Door diens matige vorm leek Weghorst zich overigens al op te mogen maken voor een basisplaats.

Berghuis had tegen Sparta een basisplaats als middenvelder, maar zou tegen NEC zomaar een linie op kunnen schuiven. Bertrand Traoré maakte twee weken geleden een beroerde indruk en moet daardoor vrezen voor zijn basisplaats. Achterin keert Remko Pasveer mogelijk terug onder de lat. Hij stond lang aan de kant met een liesblessure, maar behoorde tegen FC Utrecht en Sparta al tot de wedstrijdselectie. In beide wedstrijden kreeg Matheus nog de voorkeur. In de achterhoede vinden mogelijk geen wijzigingen plaats. Youri Baas komt dit seizoen niet meer in actie, waardoor Daniele Rugani zijn basisplaats lijkt te behouden. Hij vormt in dat geval samen met Anton Gaaei, Josip Sutalo en Jorrel Hato de defensie van Ajax.

Henderson terug

Het beste nieuws voor Farioli is dat Henderson weer inzetbaar is. De aanvoerder miste het duel met Sparta vanwege een schorsing. Henderson keert zondag terug in de basis en zal, naar alle waarschijnlijkheid, Davy Klaassen en Kenneth Taylor vergezellen op het middenveld.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Rugani, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts.

