'Farioli grijpt in en gaat wisselen bij Ajax: twee 'nieuwe' basisspelers'

Ajax-watcher Jop van Kempen van Het Parool verwacht dat Francesco Farioli in de laatste wedstrijden van het seizoen enkele wijzigingen gaat doorvoeren in zijn basiself. De Italiaan koos in de voorgaande wedstrijden nog voor onder de lat en in de punt van de aanval, maar Van Kempen rekent erop dat de trainer spelers gaat opstellen ‘die hun geduld niet verliezen’ en daarom zal kiezen voor Remo Pasveer en . Van Kempen is van mening dat Ajax, mogelijk door de ‘titelstress’, te veel initiatief neemt.

Na de 0-2 zege op PSV op 30 maart leek niets een kampioenschap van Ajax nog in de weg te kunnen staan. De Amsterdammers zetten de achtervolger uit Eindhovenaren op negen punten achterstand en hielden dat verschil dankzij zeges op NAC Breda en Willem II intact. Maar na de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht liet Ajax afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam twee hele dure punten liggen. De voorsprong op PSV is weliswaar zeven punten, maar de ploeg van trainer Peter Bosz heeft nog een wedstrijd tegoed en kan het verschil dus verkleinen tot vier punten.

Met na komend weekeinde nog drie speelronden voor de boeg, lijkt de titelstrijd dus toch nog spannend te gaan worden. Volgens Van Kempen moet Ajax trachten de rust te bewaren. Aan ervaring zal het niet mogen liggen, zo stelt de verslaggever van Het Parool. “Jordan Henderson is één keer landskampioen geworden met Liverpool. Davy Klaassen vijf keer met Ajax en één keer met Internazionale. Josip Sutalo vier keer met Dinamo Zagreb. Remko Pasveer twee keer met PSV en één keer met Ajax. Steven Berghuis één keer met Feyenoord en één keer met Ajax”, zo schrijft Van Kempen, die vervolgens ook wijst op de kampioenschappen van Daniele Rugani (vijf keer met Juventus), Kenneth Taylor (tweemaal met Ajax), Brian Brobbey (tweemaal met Ajax) én Ahmetcan Kaplan (eenmaal met Trabzonspor).

LEES OOK: Verspeelt Ajax de landstitel nog? Driessen ziet één 'bananenschil' in resterend programma

‘Daar kan kracht van uitgaan bij Ajax’

Van Kempen plaatst er wel meteen een kanttekening bij, namelijk dat de landstitel van de ene speler ‘meer zegt’ dan die van de andere. “Brobbey was tijdens ‘zijn’ kampioenschappen minder belangrijk dan Henderson bij het zijne. Want Brobbey was vooral invaller, terwijl Henderson aanvoerder was”, zo klinkt. De ervaring met kampioen worden zou Ajax kunnen helpen, nu de titelstrijd met PSV toch spannend dreigt te gaan worden. Volgens Van Kempen kunnen de Amsterdammers ook nog ergens anders ‘kracht’ uit halen. “Sommige spelers zijn nul keer landskampioen geworden. Weghorst bijvoorbeeld. Ook daarvan kan kracht uitgaan. Weghorst wordt dit jaar 33. Zo vaak komt hij niet meer in de gelegenheid. Bovendien heeft Weghorst van zichzelf al de nodige Sturm und Drang. En het belangrijkste: hij snapt hoe hij moet winnen.”

LEES OOK: 'Schijtbakken en bangeriken' van Ajax maken het Farioli lastig

Van Kempen verwacht wijzigingen bij Ajax

Weghorst is in de tweede seizoenshelft echter vooral wisselspeler bij Ajax. Hij stond door een gebroken teen weliswaar langdurig aan de kant, maar is inmiddels alweer een paar weken fit. Met een voorassist én een doelpunt had hij een groot aandeel in de overwinning op Willem II en ook tegen Sparta was hij belangrijk. Van Kempen verwacht dat Weghorst snel een plek in de basiself krijgt. “Nu de stress van de titelstrijd toeneemt, wordt de neiging bij de spelers groter om zelf die eerste move te maken. We moeten aanvallen om te winnen, anders worden we geen kampioen - die gedachte. Ajax neemt zelf te veel initiatief, eigenlijk. En dan blijkt meteen weer de defensieve kwetsbaarheid. Ik verwacht dat de oplossing van Farioli zal zijn om in de komende wedstrijden zo veel mogelijk spelers op te stellen die hun geduld niet verliezen”, zo doelt Van Kempen onder meer op Weghorst.

Naast Weghorst verwacht Van Kempen ook basisplaatsen voor Pasveer en Daniele Rugani. Pasveer is hersteld van een liesblessure, maar zat in de wedstrijden tegen FC Utrecht en Sparta op de bank. Zijn vervanger Matheus ging tegen de Rotterdammers flink in de fout. Rugani had tegen Sparta al een basisplaats. De Italiaan kreeg de voorkeur boven Kaplan, die in de wedstrijden ervoor de vervanger was van Youri Baas. Laatstgenoemde komt dit seizoen niet meer in actie.

