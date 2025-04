Ajax-duo vergeleken met mannen van Slot: 'Dat zijn schijtbakken, bangeriken'

Ajax maakte vooral voor rust geen goede indruk in het thuisduel tegen Sparta Rotterdam (1-1). De ploeg van Francesco Farioli is dit seizoen defensief sterk, maar daar was zondag weinig van te zien. Valentijn Driessen legt de schuld bij en .

Ajax gaf in de eerste helft tegen Sparta vrij veel kansen weg en had al zeker een doelpunt tegen moeten krijgen. De beide ploegen gingen echter met 0-0 de rust in, waarna de Amsterdammers vervolgens de rug rechtten. De vele kansen leverden alleen geen doelpunt op, waardoor het duel in 0-0 leek te eindigen. Door een blunder van Matheus en een nog latere goal van Youri Regeer eindigde de wedstrijd in 1-1, waardoor Ajax averij opliep in de titelrace.

Artikel gaat verder onder video

Driessen begint zijn monoloog in de podcast Kick-Off over Ajax met een referentie aan Liverpool-verdedigers Ibrahima Konaté en Virgil van Dijk, die zondag de Premier League wonnen. "Controle en dominantie en aanvallend durven denken, de Hollandse School. Alles staat zo dicht op elkaar en de laatste lijn staat heel hoog. Van Dijk heeft daar een tijdje problemen mee gehad, maar sinds Slot er zit niet meer."

LEES OOK: Trainer die het 24 wedstrijden volhield bij Ajax, genoemd voor terugkeer: 'Kroes is zeer gecharmeerd'

De genoemde kwaliteiten bezit het huidige centrale duo van Ajax niet. "Dat zag je bij Ajax gisteren niet. Sutalo en Rugani zijn in principe gewoon schijtbakken, bangeriken. Die lopen graag naar achter als het spannend wordt." De ploeg van Farioli oogde zondag kwetsbaar en het gemis van de geblesseerde Youri Baas lijkt zwaar te wegen. Later in de podcast geeft Mike Verweij nog aan hoe belangrijk de 22-jarige verdediger voor dit Ajax blijkt te zijn. Baas komt dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie.

