Trainer die het 24 wedstrijden volhield bij Ajax, genoemd voor terugkeer: 'Kroes is zeer gecharmeerd'

Volgens Mike Verweij is Alex Kroes zeer gecharmeerd van Marcel Keizer als mogelijke toekomstige trainer van Ajax. De oefenmeester was al actief in Amsterdam, maar dat liep uit op een sof. Toch zou Keizer kunnen terugkeren in de Johan Cruijff ArenA.

Keizer was tussen 1 juli 2017 en 21 december 2017 hoofdtrainer van Ajax. Complete steun van de directie heeft hij echter nooit gehad, vertelt Verweij in Kick-Off. "Overmars zag het nooit zo in Keizer zitten. Rond de Kerst vloog hij eruit, na de beruchte bekerwedstrijd tegen FC Twente."

De journalist van De Telegraaf vindt dat Keizer onrechtvaardig is behandeld." Dat was heel sneu, want Keizer heeft nooit echt een kans gehad. Hij wilde een rechtsback, een linksback en een eigen assistent. Dat mocht allemaal niet van Overmars." De trainer moest ook nog eens omgaan met de tragedie rondom Abdelhak Nouri, die op trainingskamp een hartstilstand kreeg en niet meer voor de club zou voetballen. Dat had zeker geen positieve impact op de resultaten van Ajax. Toen Keizer in december 2017 werd ontslagen, werd een week later Erik ten Hag aangenomen. De wensen van Keizer werden bij de nieuwe trainer wel ingewilligd: Ten Hag kreeg twee backs en een eigen assistent, in de persoon van Alfred Schreuder.

Verweij weet dat er serieus wordt nagedacht over Keizer, mocht Francesco Farioli er na dit seizoen de brui aan geven. "De naam van Marcel Keizer zingt nog altijd rond bij Ajax. Ik weet dat Alex Kroes heel erg gecharmeerd van hem is. Ik denk dat het echt een hele reële optie is om ooit weer hoofdtrainer te worden bij Ajax." Toch zou dan wel één bepaalde groep mensen overtuigd moeten worden. "Ik denk dat het wel heel gevoelig ligt bij de supporters. Keizer is in de ogen van de fans gewoon mislukt. Maar er gaat geen een deel van de cursus Coach Betaald Voetbal over hoe je moet omgaan met leed zoals bij Nouri. Die man (Keizer, red.) heeft een ónmogelijke start gehad."

De speelwijze van de eerder ontslagen Ajax-trainer sluit overigens aan bij die van de belangrijkste coach van Nederland, weet Verweij. "Eigenlijk heeft Keizer precies dezelfde visie als Slot. Hij is ook succesvol geweest bij Sporting Lissabon, daar won hij de beker. In de Emiraten werd hij ongeveer elk jaar kampioen, daar heeft hij het ook heel goed gedaan. Het zou niet zo'n gekke keuze zijn voor Ajax."

