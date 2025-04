Grafstemming kan Ajax de kop kosten: 'Het was een soort begrafenis'

Ajax leek zorgeloos kampioen van Nederland te gaan worden, maar moet nu toch alle zeilen bijstellen om de laatste weken de nodige punten te pakken. Aad de Mos is er niet zo zeker van dat de Amsterdammers kampioen gaan worden en merkte ook een matige sfeer in de Johan Cruijff ArenA tijdens Ajax - Sparta (1-1).

De laatste wedstrijden zijn allesbehalve om over naar huis te schrijven voor de ploeg van Francesco Farioli, ziet De Mos ook. "Willem II, FC Utrecht en Sparta: het voetbal was in die wedstrijden zeer matig", begint voormalig trainer bij Elfrink & De Mos. De Ajax-defensie, dit seizoen veel geprezen, is niet meer zo stabiel als voorheen. "Ze krijgen veel kansen tegen en de coach is nu ook aan het bibberen. Francesco Farioli heeft nog nooit voor een titel gespeeld."

De Mos was afgelopen zondag in de ArenA en hem viel de sfeer zeer tegen. "Ik was in het stadion om te kijken wat Ajax op dit moment voorstelt. Maar ik vond het een soort begrafenis, het publiek deed niet mee." In de thuiswedstrijden moeten er nog punten worden gepakt worden door de Amsterdammers, aangezien Ajax nog twee duels in de eigen ArenA gaat afwerken. "Er hangt een walm boven Ajax, dat het weleens mis zou kunnen gaan. Ik ben niet zeker: ze hebben het moeilijk tegen wie ze ook spelen."

PSV is daarentegen juist op stoom gekomen. "Ze kunnen in smoking blijven spelen. In het weekend weer een 'Janneke en Mieke-wedstrijd' (thuis tegen Fortuna Sittard, red.). Daar gaan ze het ook een demonstratie van maken. De grasmat speelt een grote rol en de bepalende speler zijn weer in vorm." Mochten de Eindhovenaren komend weekend winnen van Fortuna, wordt de achterstand op Ajax teruggebracht naar vier punten.

