Ajax voetbalt als ‘slingerende fietser’ in ‘straal van 80 meter om Steijn’

Ajax lijkt dit seizoen hard op weg naar de landstitel, maar de afgelopen weken zit er wat zand in de motor. Na een afstraffing bij FC Utrecht (4-0) pakte Ajax zondag met de nodige moeite een punt tegen het Sparta Rotterdam van voormalig hoofdtrainer Maurice Steijn: 1-1. Meerdere spelers van de ploeg van Francesco Farioli hebben last van titelstress, zo zag Jop van Kempen van Het Parool dit weekend.

“Zou er een reden zijn waarom Anton Gaaei in een straal van pakweg 80 meter bij Maurice Steijn vrij simpele dingen niet goed uitvoert?”, begint Van Kempen zijn stuk in Het Parool. De Deen heeft zich dit seizoen uitstekend gerevancheerd nadat hij vorig jaar onder Steijn dramatisch was begonnen bij Ajax, maar liet zich zondag van zijn slechtste kant zien. “Denk aan een voorzet voor het doel laten landen in plaats van erachter. Of een bal naar een teamgenoot schieten in plaats van naar een ballenjongen.”

Dat de ‘stijgende lijn’ van Gaaei zondag een ‘knikje’ kreeg, ligt niet aan de ‘fysieke aanwezigheid’ van Steijn, gaat Van Kempen op serieuze toon verder. “Nee, de oorzaak voor het wat wiebelige optreden van Gaaei zal eerder schuilen in de toegenomen stress nu Ajax het kampioenschap over de streep kan trekken.” Daar is de rechtsback overigens niet de enige in. “Ook bijvoorbeeld Josip Sutalo – riskante dribbels en passes – en Davy Klaassen – hij kopte een bal voor de voeten van Tobias Lauritsen, die over schoot – voetbalden af en toe als een slingerende fietser.”

Van alle Ajacieden was het echter winteraanwinst Matheus die de kroon spande, zo vindt Van Kempen. De Braziliaanse doelman raapte een terugspeelbal van Steven Berghuis op, waarna Sparta een indirecte vrije trap kreeg. “Uit de vrije trap van Mohamed Nassoh, duwde hij de bal vervolgens in het zijnet. Tja.”

