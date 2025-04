Weghorst neemt alle twijfels weg: ‘Ook daarin nu beter dan Brobbey’

De impact van op Ajax is dit seizoen enorm. De spits wist dit seizoen al regelmatig zijn stempel te drukken door wedstrijden hoogstpersoonlijk te beslissen als invaller, maar Francesco Farioli koos er tot dusver meestal voor om in de basis te zetten. Inmiddels is Weghorst ook beter dan Brobbey in diens ‘specialiteit’, zo stelt Voetbal International.

Dat Farioli gedurende het seizoen aan Brobbey vasthield als eerste spits, is goed te verklaren. Hoewel de bonkige aanvaller maar moeilijk tot scoren kwam, wist hij op andere manieren belangrijk te zijn voor het spel van Ajax. Zo wist hij zijn kracht meestal goed te gebruiken om zo een aanspeelpunt te zijn, waaraan de Amsterdammers het spel konden ophangen. Zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) kwam Brobbey er echter nauwelijks aan te pas, terwijl Weghorst als invaller juist liet zien ook over de specialiteit van zijn concurrent te beschikken.

“Het contrast was gigantisch”, schrijft Voetbal International. In 55 minuten op het veld wist Brobbey geen enkele doelpoging te noteren, terwijl hij ook slechts drie balcontacten had in de zestien van Sparta. “Weghorst trok de wedstrijd naar zich toe. Hij was continu aanspeelbaar, kaatste, stuurde ploeggenoten weg, vocht duels uit, koos positie om te koppen en nam het doel van de Spartanen onder vuur. In 35 minuten plus extra tijd kwam hij op die manier tot vijf doelpogingen, waarbij hij onder meer tweemaal de lat raakte. Het was puur dankzij zijn ijzersterke invalbeurt dat Ajax er eindelijk in slaagde om Sparta bij de strot te grijpen.”

Nadat Sparta in blessuretijd op voorsprong was gekomen, was het Weghorst die een assist gaf op Youri Regeer voor de gelijkmaker. “Het was zijn tiende directe bijdrage aan een doelpunt in 921 Eredivisie-minuten dit seizoen”, klinkt het. Eerder dit seizoen wist hij de Amsterdammers ook al punten te bezorgen als invaller tegen FC Groningen, Heracles Almelo, NEC, Fortuna Sittard, Willem II. “In die duels bleek Weghorst voor Farioli het ideale vangnet, het is de reden waarom de Italiaan zijn breekijzer het liefst op de bank laat beginnen: Ajax voetbalt normaal gesproken makkelijker met Brobbey als aanspeelpunt, Weghorst kan dan vervolgens het verschil maken als het wat opportunistischer wordt in de slotfase.” Zondag ging het er echter heel anders aan toe in de Johan Cruijff ArenA. “Weghorst nam dat laatste argument weg. Hij hielp Ajax uit de brand met de specialiteit van zijn grote concurrent. Ook als aanspeelpunt is Weghorst nu de beste Ajax-spits.”

