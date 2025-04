Van der Vaart weet precies wat Farioli moet veranderen bij Ajax

Rafael van der Vaart weet precies wat Francesco Farioli moet wijzigen in aanloop naar de volgende competitiewedstrijd, thuis tegen NEC: in de basis zetten.

De boomlange spits viel zondag in tegen Sparta (1-1) en overtuigde met zijn optreden, ondanks het resultaat. Bij Studio Voetbal steekt Van der Vaart de loftrompet. "Wout Weghorst maakte echt het verschil. We, ik ook, zijn heel erg kritisch op hem geweest, maar ik heb vandaag echt van hem genoten. Waarom? Omdat hij gewoon spitsenloopacties maakt, dat er iemand in die punt staat, er gebeurt wat. Hij was functioneel, hij was een echte spits."

Van der Vaart werd zelfs een beetje verbaasd door enkele acties van de nummer 25 van Ajax. "Hij was ook gewoon goed aan de bal: balvast, steekballen. Hij moet beginnen, je hebt nu weinig reden om vast te houden aan Brobbey. Dit was voor mij de man van de wedstrijd." Weghorst was betrokken bij de 1-1, door de bal in de richting van Youri Regeer te passen. Doordat de bal een verdediger raakte, krijgt Weghorst de assist niet op zijn naam. "Ik geef de assist aan hem", countert Van der Vaart. "Ik heb echt genoten van hem, zelfs zijn haarband vond ik mooi worden. "

Pierre van Hooijdonk sluit zich daarbij aan. "Je kan het toch niet verkopen om tegen NEC wéér te beginnen met Brobbey?" De wissel lijkt logisch, maar Ibrahim Afellay is er niet zo zeker van dat die ook echt gaat plaatsvinden. "Met deze trainer (Farioli, red.) kun je alles verwachten. Als je iets verwacht, doet hij het tegenovergestelde. Maar de invloed van Weghorst op de aanstaande titel is wel echt gigantisch, alleen al zijn karakter. Hij tekent het Ajax van dit seizoen."

