Ajax-supporters krijgen duidelijk signaal over Farioli

De toekomst van Francesco Farioli was de voorbije periode hét onderwerp van gesprek, maar de verwachting is dat hij ook na de zomer ‘gewoon’ hoofdtrainer is van Ajax. Directeur voetbalzaken Marijn Beuker liet zich onlangs in het programma Goedemorgen Eredivisie al uit over Farioli en stelt nu in gesprek met Ajax Life dat hij verwacht dat de Italiaan ook volgend seizoen ‘nog voor de groep staat’.

Ajax verbaasde na vorig seizoen vriend en vijand met de aanstelling van Farioli. De Amsterdammers leken na een dramatisch jaar behoefte te hebben aan een ervaren trainer die de club goed kent, maar kozen voor de jonge en voor veel Nederlandse voetbalvolgers onbekende Farioli. De Italiaan was vanwege zijn roulatiebeleid en manier van spelen regelmatig het mikpunt van kritiek, maar is hard op weg om zijn eerste seizoen in Nederland af te sluiten met de landstitel. Die prestatie blijft niet onopgemerkt, zo liet Beuker onlangs al doorschemeren in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

“Voor trainers en spelers geldt: als het een succesvol jaar is, en dat is het qua resultaat dit seizoen zeker, dan komt er aandacht van clubs. Dan wil je ze altijd liever behouden, maar door de plek van Nederlandse clubs in de piramide weet je dat het ook niet zou kunnen lukken”, zo zei de directeur voetbalzaken, die op de vraag of Farioli volgend seizoen nog trainer van Ajax is overigens reageerde met ‘ik denk dat daar een grote kans voor is’. De toekomst van Farioli bleef de gemoederen desondanks bezighouden. Zekerheid is er, ondanks het feit dat de Italiaan nog een doorlopend contract heeft, nog altijd niet. Maar Beuker geeft in gesprek met Ajax Life wel een duidelijk signaal af.

“We willen uiteraard het liefst door met zoveel mogelijk dezelfde spelers en technische staf. Dan kunnen we weer een volgende stap zetten. Uiteindelijk is het altijd beter stabiliteit en continuïteit te hebben”, zo klinkt het. “Daarbij is de voornaamste reden voor blessures de wisseling van de trainer, omdat er dan toch weer anders wordt getraind met een andere intensiteit dan onder diens voorganger. We gaan ervan uit dat Francesco volgend jaar nog voor de groep staat.”

