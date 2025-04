Mike Verweij ziet mogelijke opvolger van Farioli op 87 kilometer van Amsterdam

Mocht Francesco Farioli komende zomer vertrekken bij Ajax, dan sluit Mike Verweij niet uit dat de Amsterdammers zullen aankloppen bij Go Ahead Eagles voor trainer Paul Simonis. De clubwatcher stelt wel dat de koploper van de Eredivisie het liefst door wil met de Italiaan, indien er geen grote club langskomt.

Simonis is bij Go Ahead Eagles bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. De veertigjarige oefenmeester verbaast als oefenmeester van de Deventenaren vriend en vijand. Simonis nam het roer midden in de voorbereiding over van René Hake en na een onwennige start staat Go Ahead Eagles inmiddels op een zeer knappe zevende plaats. De Overijsselse club legde maandagavond bovendien beslag op de KNVB Beker.

Farioli voert momenteel de ranglijst aan met Ajax, maar is desalniettemin niet onomstreden. "Ik heb een aantal weken geleden gezegd: misschien hoopten ze dat er een goede club zou komen, omdat ze dan op een chique manier afscheid van hem zouden kunnen nemen", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf "Als er geen grote club komt, dan wil Ajax natuurlijk met hem door. Ik denk dat ze uiteindelijk misschien wel, als Farioli vertrekt, aan Simonis denken."

'Aantal gevaren en nadelen' aan Simonis

In de ogen van Verweij kleeft er ook een 'aantal gevaren en nadelen' aan Simonis. Zo concludeert hij dat Go Ahead Eagles in de verlenging totaal niet fit meer oogde. Dat is niet het enige punt waar Verweij over valt. "Ajax heeft het ook met Maurice Steijn geprobeerd en daar waren er een allerlei oorzaken waarom dat niet lukte. Maar het is wel een risico om een trainer van een subtopclub, of nog lager, bij een topclub te proberen. Aan de andere kant is het ook wel des Ajax hè", erkent de journalist.

Vervolgens haalt Verweij Erik ten Hag aan, die bij Ajax uiterst uiterst succesvol was met drie landstitels, twee KNVB Bekers en de Johan Cruijff Schaal. "Hij had ook nog niet een geweldige carrière gehad, voordat hij bij Ajax kwam. Hij had weliswaar bij FC Utrecht gezeten en bij Bayern München II. Ik denk wel dat het een hele grote gok zou zijn", doelt Verweij op de mogelijke aanstelling van Simonis. "Maar we zullen zien of Ajax bereid is om die te nemen."

Collega Valentijn Driessen denkt niet dat het zo'n vaart zal gaan lopen. "Daar geloof ik niks van. Ajax gaat dat niet doen. Zij gaan die gok niet meer nemen", is hij glashelder. "Ze hebben nu eigenlijk twee keer gegokt met Steijn en Farioli. De één wat minder succesvol dan de ander, want ze gaan natuurlijk het kampioenschap pakken."

Heeft Feyenoord te snel voor Van Persie gekozen?

Presentator Hein Keijser legt ook de vraag neer of Feyenoord niet te vroeg is geweest met het aanstellen van Van Persie en dat ze niet beter beter hadden kunnen wachten op bijvoorbeeld Simonis. "Als Van Persie zo blijft spelen als de laatste wedstrijden, dan hebben ze te snel voor hem gekozen", reageert Driessen met een kwinkslag, waarna hij zich wel achter de huidige Feyenoord-trainer schaart. "Uiteindelijk denk ik dat Van Persie gewoon een uitstekende trainer kan worden."

