Farioli en Van Persie krijgen plots dezelfde kritiek: 'Een aanklacht tegen alle Eredivisie-collega's'

Valentijn Driessen is bijzonder lovend over de prestatie van Paul Simonis bij Go Ahead Eagles. De jonge hoofdtrainer had de zware taak om succescoach René Hake op te volgen, maar in Deventer heeft inmiddels niemand het meer over de huidige assistent van Robin van Persie bij Feyenoord. Sterker nog: volgens Driessen slaagt Simonis er met Go Ahead Eagles in een stuk beter voetbal te spelen dan Van Persie met Feyenoord én Francesco Farioli met Ajax. De verslaggever van De Telegraaf stelt zelfs dat de topclubs ‘er niet aan kunnen tippen’.

Go Ahead Eagles eindigde in het afgelopen seizoen op de negende plaats in de Eredivisie, maar plaatste zich desondanks voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. Daarin rekende het op spectaculaire wijze af met FC Utrecht. De Deventenaren verzekerden zich zodoende van een ticket voor de voorrondes van de UEFA Conference League, maar in de eerste ronde ging het al mis. Na het vertrek van succestrainer Hake en een aantal sterkhouders leek Go Ahead Eagles - dat drie van de eerste vier competitieduels verloor - een pas op de plaats te moeten gaan maken.

Maar niets blijkt minder waar. Go Ahead Eagles is met 46 punten uit 29 wedstrijden de huidige nummer zeven van de Eredivisie. De achterstand op nummer vijf FC Twente is slechts twee punten. De ploeg uit Deventer speelt bovendien maandagavond de bekerfinale tegen AZ, dat in de competitie eveneens slechts twee punten meer heeft. Driessen looft de ‘sportieve’ prestatie van het eerste elftal ‘onder leiding van de bescheiden Simonis’. “Versterkt door de offensieve, verzorgde en dominante manier waarop Go Ahead Eagles speelt. In alles ademt het de Hollandse School uit wat Simonis en zijn spelers laten zien, tegen welke tegenstander dan ook”, zo schrijft Driessen in zijn column. “PSV werd in vier dagen tijd met eigen middelen verslagen in zowel de halve finale van de KNVB-beker als in de competitie. Maandag op tweede paasdag kunnen de Deventenaren in De Kuip tegen AZ de kroon op het werk zetten”, zo doelt hij op de eerste bekerwinst in de clubhistorie.

‘Smaakmakers van het seizoen’ en kritiek op Van Persie en Farioli

Bij winst op AZ plaatst Go Ahead Eagles zich rechtstreeks voor Europees voetbal. Mocht het in De Kuip aan het kortste eind trekken, dan krijgt het via de play-offs nog een kans om voor het tweede opeenvolgende jaar Europa in te gaan. Zelfs als dat helemaal niet lukt, zijn Jan Willem van Dop (algemeen directeur), Paul Bosvelt (technisch directeur), Simonis en zijn spelers ‘de grote smaakmakers geweest van het seizoen 2024/2025’, zo schrijft Driessen. “Qua voetbal zelfs de witte raaf, want zeker aanstaand kampioen Ajax, maar ook PSV, Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente en AZ konden niet tippen aan de manier van spelen van Go Ahead Eagles, dat qua begroting de nummer 14 van de Eredivisie is”, zo klinkt het.

Driessen is benieuwd wat de toekomst Go Ahead Eagles gaat brengen. De verslaggever verwacht een lastige zomer voor de stuntploeg. “Het gebrek aan financiële armslag ten opzichte van de Nederlandse top en subtop uit de vijf grote Europese competities zal Go Ahead Eagles komende zomer pijnigen. In januari vertrok de Noor Oliver Edvardsen, tot dan de beste aanvaller, naar Ajax. Spelers als Mats Deijl, Dean James, Enric Llansana, Joris Kramer, Oliver Antman, Victor Edvardsen en de nog geblesseerde Jakob Breum worden overal in de gaten gehouden en staan ongetwijfeld op wensenlijstjes van veel kapitaalkrachterige clubs dan Go Ahead Eagles.” Driessen verwacht dat Simonis ook op lijstjes zal staan. “Hij laat een op het oog middelmatige spelersgroep zo goed spelen. Zo goed dat je je afvraagt waarom trainers van topclubs als Ajax en Feyenoord, Farioli en Van Persie, met individueel veel betere spelers het niet voor elkaar krijgen om zulk verzorgd positiespel laat spelen als Go Ahead Eagles laat zien.”

Volgens Driessen is het enerzijds ‘een geweldig compliment aan debutant Simonis, nota bene zonder enige ervaring als profvoetballer’, maar anderzijds ‘een aanklacht tegen alle Eredivisie-collega’s van Simonis’. Simonis wist dit seizoen overigens niet te winnen van Ajax en Feyenoord. Go Ahead Eagles speelde thuis tegen Ajax met 1-1 gelijk en ging uit met 2-0 onderuit. Feyenoord boekte in Deventer een 1-5 zege en won op eigen veld met 3-2.

