Bekerfinale AZ - Go Ahead Eagles op tv: hoe laat en waar te zien?

Op maandag 21 april 2025 nemen AZ en Go Ahead Eagles het tegen elkaar op in de finale van de KNVB Beker. De wedstrijd wordt gespeeld in De Kuip in Rotterdam. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN en Star Channel.

Hoe laat begint AZ - Go Ahead Eagles?

De aftrap van de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles is om 18:00 uur. Zorg dat je op tijd inschakelt om niets van de actie te missen.

Op welke zender is AZ - Go Ahead Eagles te zien?

De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN te vinden op kanaal 14 en bij Ziggo op kanaal 18. Voor de overige ESPN-kanalen is vaak een aanvullend abonnement nodig. Ook is de finale te zien op STAR Channel; dat is precies dezelfde uitzending. STAR Channel is te zien op kanaal 11 bij Ziggo, kanaal 16 bij KPN en ook kanaal 16 bij Odido.

Road to the final

Go Ahead en AZ mochten dit seizoen allebei instromen in de tweede ronde, omdat ze uitkwamen in Europees verband. Go Ahead schakelde Sparta Rotterdam, FC Twente, VV Noordwijk en PSV uit. AZ was te sterk voor FC Groningen, Ajax, Quick Boys en Heracles Almelo.

Wie reikt de beker uit?

AZ en Go Ahead Eagles hebben allebei bekendgemaakt wie de KNVB Beker uitreikt bij een overwinning in de finale. Als AZ aan het langste eind trekt, overhandigt Robert Eenhoorn de trofee. Bij succes van Go Ahead Eagles mag clubicoon Adrie Steenbergen de prijsuitreiking voor zijn rekening nemen.

Onderlinge historie

In de recente ontmoetingen tussen AZ en Go Ahead Eagles heeft AZ de overhand. De laatste vijf ontmoetingen eindigden in drie overwinningen voor AZ, één gelijkspel en één overwinning voor Go Ahead Eagles. De laatste keer dat beide teams elkaar troffen, eindigde het duel in een 2-2 gelijkspel op 27 oktober 2024.

Wie wint de bekerfinale? Laden... 39.7% AZ 60.3% Go Ahead Eagles 355 stemmen

