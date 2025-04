Di Marzio: Farioli heeft één grote droom bij Ajax

Francesco Farioli staat er goed op bij een groot aantal clubs, weet transferjournalist Gianluca Di Marzio. Met zijn prestaties bij Ajax heeft Farioli de interesse gewekt van clubs uit in ieder geval de Premier League en de Serie A. Hij droomt echter van Champions League-voetbal met Ajax.

“Mocht hij Ajax verlaten, dan kan hij in de Premier League terecht”, zegt Di Marzio in een interview met SoccerNews. De Italiaanse journalist weet echter dat zijn landgenoot niet staat te springen om Ajax te verlaten. “Het was zijn droom om Ajax onder zijn hoede te hebben, dus het is niet makkelijk voor hem om te vertrekken. Hij wil met Ajax Champions League-voetbal spelen.”

Eind vorige maand wist journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf al te melden dat Farioli de topkandidaat is bij Aston Villa indien Unai Emery na dit seizoen vertrekt. Di Marzio voegt eraan toe dat ‘verschillende Premier League-clubs’ het zien zitten in Farioli. “Hij heeft een hoop goede ideeën, die hij ook nog eens over kan brengen. Want hij is een ster in communicatie.”

Behoort een overstap naar Italië tot de mogelijkheden? “Het kan natuurlijk wel. Bij AS Roma wordt er intern gesproken over Farioli, over of ze hem een kans willen geven. Maar ze hebben nog geen beslissing genomen”, weet Di Marzio.

Wat zegt Farioli over Ajax?

Zelf liet Farioli op de persconferentie van donderdag weten zich prettig te voelen in Amsterdam. “Ik voel me hier thuis en ik voel me hier goed. De aanpassing is snel gegaan. Ik heb me vaak aangepast in andere landen, maar dit was de snelste aanpassing ooit. Dat is te danken aan de mensen om mij heen, de mensen bij de club, maar ook op straat voel ik de steun van de mensen. Dat is erg speciaal”, zei Farioli.

