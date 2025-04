Farioli komt op persconferentie met 'big news'

Francesco Farioli is nog niet bezig met de festiviteiten na een mogelijke landstitel met Ajax. De trainer vindt de tijd daar niet rijp voor, omdat het kampioenschap nog niet zeker is. In de laatste vijf wedstrijden moet Ajax minstens zeven punten pakken om PSV zeker achter zich te houden.

Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met FC Utrecht krijgt Farioli de vraag of hij zijn spelers bij een kampioenschap zou willen meenemen naar het restaurant van zijn ouders in het Italiaanse Gambassi Terme. “Voordat we aan feestvieringen mogen denken, moeten we eerst hard werken. Dit is niet het moment om al festiviteiten te plannen”, maakt hij duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

“Toen we zondag een plek in de top drie veiligstelden, hebben we elkaar al genoeg geknuffeld en handen geschud. Nu moeten we werk verzetten. En wat betreft het restaurant van mijn ouders: dat hebben ze verkocht. Groot nieuws”, lacht Farioli.

Overigens had Farioli dat nieuws al bekendgemaakt in een interview met Ajax TV dat op 27 maart werd gepubliceerd. “Ik heb een nieuwtje voor je: mijn ouders hebben de zaak na tien jaar verkocht”, zei hij toen. “Maar ik denk dat we wel een etentje met het team kunnen organiseren. Mijn ouders hebben het restaurant verkocht, maar ze kunnen nog wel koken.”

Wat verwacht je van FC Utrecht - Ajax? Laden... 17.9% Winst FC Utrecht 28.8% Gelijkspel 53.3% Winst Ajax 507 stemmen

