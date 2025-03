Farioli plots gelinkt aan vertrek bij Ajax: 'Hij staat daar als nummer één op de lijst'

Mocht Unai Emery na dit seizoen vertrekken bij Aston Villa, dan staat Francesco Farioli bovenaan de lijst om als nieuwe hoofdtrainer aan de slag te gaan bij de huidige kwartfinalist in de Champions League. Dat zegt Valentijn Driessen maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Farioli maakt dit seizoen indruk bij Ajax, waarmee hij zondagmiddag met 0-2 te sterk was voor directe concurrent PSV en de achtervolger uit Eindhoven daarmee op negen punten achterstand zette.

De toekomst van Farioli is de voorbije dagen onderwerp van gesprek. Hoewel de Italiaan pas sinds het begin van dit seizoen werkzaam is in Amsterdam en in het bezit is van een doorlopend contract, plaatsen mensen in de voetballerij al weken vraagtekens bij een verdere samenwerking tussen Ajax en Farioli. Dat heeft alles te maken met zijn manier van spelen. Farioli voetbalt vanuit de controle en schroomt niet om zijn ploeg te laten inzakken als hij dat nodig vindt. Daarmee verovert hij - buiten de Ajax-achterban - weinig harten, maar het levert de Amsterdammers wel veel op. Sterker nog: ze stevenen inmiddels serieus af op de landstitel.

Directeur voetbalzaken Marijn Beuker kreeg zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie vragen over de toekomst van Farioli. Hij acht de kans groot dat de Italiaan ook na dit seizoen trainer is van Ajax, maar volgens Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart hield hij wel degelijk de deur open voor een mogelijk vertrek van de oefenmeester. Van Hooijdonk en Van der Vaart konden niet geloven wat ze hoorden. Een vertrek van Farioli na dit seizoen lijkt echter niet uitgesloten. Hij heeft de interesse gewekt vanuit het buitenland. Zo werd een paar maanden geleden al bekend dat AS Roma hem op het lijstje heeft staan.

De Italiaanse grootmacht is niet de enige club die in Farioli een interessante trainer ziet, zo blijkt. “Over Farioli heb ik gehoord dat als die Emery zou weggaan bij Aston Villa, dat hij als nummer één op de lijst staat. Dat geluid heb ik opgevangen”, zo zegt Driessen dus in de podcast van De Telegraaf. Emery staat sinds november 2022 onder contract bij Aston Villa en heeft nog een verbintenis tot de zomer van 2029. Onder leiding van Emery is Aston Villa uitgegroeid tot serieuze uitdager van de traditionele topclubs in Engeland. De Spanjaard loodste de club vorig seizoen naar de Champions League, waarin het is doorgedrongen tot de kwartfinales (daarin is Paris Saint-Germain de tegenstander). In de Premier League bezet Aston Villa momenteel weliswaar de negende plaats, maar de achterstand op nummer vier Chelsea is slechts vier punten.

‘Gekke discussie over Farioli’

De positie van Farioli houdt dus ook De Telegraaf bezig. “Ik ben heel erg benieuwd. Wat dat betreft vond ik de wedstrijd tegen PSV ook wel een eyeopener, want er zaten ook wel echt hele goede aanvallen en goede momenten in”, zo zegt Mike Verweij. “Ik ben wel heel erg benieuwd of hij in staat is om met betere spelers wél het Ajax-voetbal te gaan geven. En als hij zo goed presteert, vind ik wel dat hij die kans verdient.” Volgens Verweij is het echter ‘een hele gekke discussie’. “Want die man heeft een contract voor drie jaar. Dus waarom zou je hem na één jaar later gaan als hij zo succesvol is?”, vraagt de clubwatcher zich af.

