Razendsnel vertrek bij Ajax aanstaande: Farioli sprak in winterstop met Italiaanse topclub

Francesco Farioli kan Ajax komende zomer alweer verlaten. De Italiaanse oefenmeester is een van de voornaamste kandidaten om Claudio Ranieri aan het einde van het seizoen op te volgen bij AS Roma, zo schrijft La Gazzetta dello Sport. De trainer van Ajax heeft rond de feestdagen zelfs al gesproken met de Romeinen.

Farioli maakt dit seizoen enorme indruk bij Ajax. Nadat de Amsterdammers afgelopen seizoen roemloos vijfde eindigden, werd de Italiaan aangesteld als opvolger van John van ’t Schip. Met een selectie die grotendeels hetzelfde is als afgelopen seizoen, weet de 35-jarige trainer het stukken beter te doen dan zijn voorganger. Ondanks de kritiek op het spel van de Amsterdammers, vindt de ploeg van Farioli zich na negentien duels terug op de tweede plek in de Eredivisie, een punt achter PSV.

Het goede werk van Farioli is ook in zijn geboorteland opgevallen. AS Roma haalde onlangs Ranieri uit zijn pensioen, maar de ervaren trainer wil aan het einde van het seizoen echt stoppen als coach. Daarom is de club uit de Italiaanse hoofdstad naarstig op zoek naar een opvolger voor hem. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn trainers als Massimiliano Allegri en Carlo Ancelotti de droomkandidaten voor de Romeinen, maar staat Farioli daar vlak onder. Die interesse is zo serieus dat er tijdens de winterstop zelfs al gesprekken zijn gevoerd.

De trainer van Ajax heeft onder meer gesproken met Florent Ghisolfi, de technisch directeur van AS Roma. Het tweetal werkte eerder samen bij OGC Nice, waar de Fransman Farioli ook al naar de club haalde. Naar verluidt heeft AS Roma de contacten met Farioli als positief ervaren, mede door de informatie en ideeën die de oefenmeester op tafel legde. Ook Ranieri, die bij het gesprek aanwezig was, is onder de indruk van zijn mogelijke opvolger. Toch zal de evaluatie van het gesprek nog even op zich laten wachten. Mocht AS Roma besluiten Farioli aan te willen stellen, zal het diep in de buidel moeten tasten om de Italiaan los te weken bij Ajax. In Amsterdam heeft hij namelijk nog een contract tot medio 2027.

