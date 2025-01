ESPN: 'Standpunt Farioli zorgt voor twijfel bij Regeer over Ajax-transfer'

Francesco Farioli ziet het 'helemaal niet' zitten in als rechtsback. Die claim doet ESPN-verslaggever Cristian Willaert in het programma Tekengeld. Regeer, die bij Ajax in beeld is als vervanger van Devyne Rensch, zou hierdoor twijfelen over de transfer. Mogelijk wordt de interesse in de FC Twente-speler gebruikt als tactisch spel van Alex Kroes.

Ajax schaakt momenteel wat betreft de rechtsbackpositie op meerdere borden omdat het een situatie zoals met Kamaldeen Sulemana wil voorkomen. De Amsterdammers verkochten afgelopen zomer Steven Bergwijn, maar slaagden er niet op tijd in om een vervanger te halen. Dat moet nu worden voorkomen. Regeer heeft de beste papieren om de plek van Rensch in te nemen, maar Vagiannidis, die momenteel te duur is voor Ajax, kan wél weer in beeld komen.

Regeer kan zowel als middenvelder en als rechtsback uit de voeten, al heeft de 21-jarige Haarlemmer zich bij FC Twente echt ontpopt als middenvelder. "Aan het begin van het seizoen heeft hij een paar wedstrijden als rechterverdediger gespeeld, bijvoorbeeld tegen Red Bull Salzburg, en dat ging niet goed. Daar was hij een van de minderen op het veld op die positie. We weten ook dat hij zelf liever niet als rechtsback speelt", aldus Willaert.

Toch ziet Ajax reden om Regeer terug te halen als rechtsback, en wel om het feit dat de jeugdinternational Ajax-DNA heeft. "De raad van commissarissen heeft dat gezegd: daar moeten we naar terug. Nederlandse jongens met een Ajax-verleden. Zoveel mogelijk in de organisatie. In de spelersgroep. Kroes is daar ook wel gevoelig voor", weet Willaert.

Farioli ziet Regeer niet zitten

Farioli heeft echter een andere zienswijze. "Wat ik gehoord heb is dat Farioli, die heeft misschien ook die wedstrijd tegen Salzburg gezien, eigen Regeer helemaal niet ziet zitten als alternatief op rechtsback", claimt Willaert. "Nou moet je je als speler afvragen: wil je dan naar Ajax komen voor de rechtsbackpositie als je weet dat jouw trainer dat helemaal niet ziet zitten en jou waarschijnlijk dan heel weinig of niet gaat opstellen. Dat is ook wat ik gehoord heb vanuit Enschede. Regeer zelf twijfelt, die is nog niet overtuigd. Er wordt onderhandeld, dus dan moeten er openingen zijn."

Regeer komend seizoen naar het middenveld?

Mogelijk heeft Ajax Regeer wel andere toekomstplannen voorgesteld. "Wat je je kan voorstellen is dat Ajax heeft gezegd: je gaat je een halfjaar richten op de rechtsbackpositie en in de zomer komt er weer beweging op de transfermarkt", aldus Willaert. "De zaakwaarnemer van Taylor zei dat de kans groot is dat hij vertrekt komende zomer. Regeer kan dan voorgeschoteld kunnen krijgen dat hij mag concurreren op het middenveld. Zo zou daar een mouw aan gepast kunnen worden."

Willaert snapt in ieder geval niets van de interesse van Ajax in Regeer. "Het blijft opmerkelijk dat Ajax in de markt zou zijn voor een speler om de rechtsbackpositie op te vullen die Rensch achterlaat. Terwijl hij daar bij zijn huidige club niet speelt, eigenlijk ook niet wil spelen en dit seizoen ook niet heeft laten dat hij daar heel goed kan spelen, met een trainer die dat niet zit zitten."

De ESPN-verslaggever verwacht dan ook dat er meer achter zit. "Je zou haast zeggen dat dit een move is om andere clubs te laten weten: we hebben nog een optie, misschien moeten jullie je prijs laten zakken. Bijvoorbeeld in het spel met Panathinaikos. Het zou zomaar kunnen. Het is wel opmerkelijk dat Regeer zo nadrukkelijk genoemd wordt, terwijl als je kijkt naar alle haken en ogen het eigenlijk niet zo logisch is", besluit hij.

