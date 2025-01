ESPN-verslaggever komt met zware beschuldiging richting Ajax-speler: Hij saboteerde de boel tegen Hercules'

Vincent Schildkamp komt met een flinke beschuldiging aan het adres van Ajax-speler Gaston Ávila. Volgens de ESPN-verslaggever zou de Argentijnse linksback de boel in het bekerduel met Hercules bewust hebben gesaboteerd. Ávila stond die avond, op 12 december 2023, in de basis bij de Amsterdammers, toen werd verloren van de amateurs uit Utrecht.

In Tekengeld op ESPN komt de huurtransfer van Ávila naar het Braziliaanse Fortaleza ter sprake. De 23-jarige Argentijn wordt door Ajax verhuurd met een optie tot koop. Er wordt gesteld dat dat de beste optie is voor beide partijen. Wel vinden Yordi Yamali en Schildkamp dat het 'een tragisch verschaal' is geweest van Ávila bij Ajax.

Yamali vindt dan ook dat Ávila niet genoeg tijd heeft gehad om zich te laten zien bij Ajax. Daar is Schildkamp het totaal niet mee eens. “Dat kunnen we rustig zeggen. Het is hele druistige speler. Druistig is eigenlijk nog iets te positief. Het was gewoon een hele wilde speler", stelt Schildkamp.

"Die heeft tegen Hercules, dat kan ik nu wel met zekerheid zeggen, de boel gesaboteerd", beweert Schildkamp. "De trainer, René van der Kooij, was dat jaar ook trainer bij mijn amateurclub: HBS. Hij beleefde de bekerstunt met Hercules en heeft toen aan alles en iedereen meerdere keren verteld hoe geweldig het was om van Ajax te winnen. De man zijn goed recht overigens. Mede daardoor heb ik die wedstrijd wel twaalf keer moeten bekijken."

Toen Schildkamp de wedstrijden terugkeek, vielen hem bepaalde dingen op. "Je ziet gewoon dat Ávila in die wedstrijd echt de boel saboteert. Dat had niets met topsport of het bedrijven van profvoetbal te maken. Dat was echt heel ernstig. Wat hem daarna is overkomen is buitengewoon treurig. Maar als je toch bedenkt dat je daar 12,5 miljoen euro voor betaald hebt", aldus Schildkamp.

Geen verklaring voor sabotage Ávila

Schildkamp heeft alleen geen idee waarom Ávila zich schuldig zou hebben gemaakt aan sabotage. Al heeft de verslaggever wel een vermoeden. "Zo snel mogelijk wegwezen denk ik. Dat kan niet anders. Mikautadze ook. Wat die allemaal aan het doen was. Dat was totale waanzin. Als ik speculeer is het een trotse Zuid-Amerikaan. Bekerpotje tegen godbetert Hercules, wacht eens even daarvoor ben ik niet naar Amsterdam gekomen. Dat zou er zomaar achter kunnen zitten", besluit hij.

