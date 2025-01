'Ajax is dit seizoen een uitgemergeld model dat met haar benige billen op de rand van de catwalk zit'

Door de nederlaag van PSV en de overwinning van Ajax is de Eredivisie weer spannend. De Amsterdammers zijn de regerend landskampioen tot op één punt genaderd. Hugo Borst stelt in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat de huidige manier van spelen van Ajax loont, ook al is het vloeken in de kerk. De columnist vergelijkt Ajax dan ook met 'een uitgemergeld model'.

Op bezoek bij sc Heerenveen wist de ploeg van trainer Francesco Farioli met 0-2 te winnen. Daarmee profiteerden de Amsterdammers optimaal van de 3-1 nederlaag van PSV een dag eerder op bezoek bij PEC Zwolle. Ajax had in Friesland 'slechts' 42 procent balbezit, maar wist daar wel het maximale uit te halen.

"Ajax hoeft de bal helemaal niet", concludeert Borst. "Dat is als Dizzy Gillespie zonder trompet. Dat kan niet, zou je zeggen. Maar Ajax zonder bal loont. Dat voetbal druist helemaal tegen de cultuurhistorie van de club in. Maar het wonder is: dat vloeken in de kerk, dat duivelse voetbal, kan weleens de hoofdprijs gaan opleveren. Het elftal van Francesco Farioli staat nog maar op één punt van de gedoodverfde landskampioen PSV vandaan."

Borst vraagt zich af hoe dat kan, zo zonder uitblinkers. "Met een scheldende aanvoerder die alle spelhervattingen opeist, maar helemaal niet kan trappen. Ajax dit seizoen is een uitgemergeld model dat met haar benige billen op de rand van de catwalk zit. Achter haar paraderen Gigi Hadid, Kate Moss en Naomi Campbell in PSV-jurkjes", vervolgt hij.

'Ajax speelde één sterke wedstrijd dit seizoen'

Enerzijds heeft Borst medelijden, maar anderzijds ook weer begrip voor de speelwijze van Ajax. "Want onze Amsterdamse vrienden komen uit het ravijn", beseft hij. "Ik kan me één sterke wedstrijd herinneren van dit seizoen. Uit tegen Feyenoord. Vooruit, thuis tegen PSV won Ajax verdiend. Maar het is allemaal geënt op (tactische) discipline, op efficiency, en op de bal niet hebben. Cruijff had daar laatdunkend over gesproken. Dat dat de bedoeling natuurlijk niet is. Dat-ie geen brutale jeugdspelers ziet. Dat Ajax niet op s'n Italiaans mag foeballe."

