Ajax en AS Roma bereiken akkoord over Rensch: transfersom bekend

Ajax en AS Roma hebben een akkoord bereikt over de transfer van . Dat meldt Gianluca Di Marzio maandagmiddag. Het is de bedoeling dat de rechtsback maandagmiddag nog naar Rome afreist om de transfer te beklinken.

Een overstap van de rechtsback naar Rensch naar AS Roma hing al langer in de lucht, zo wist Fabrizio Romano zaterdag al te melden dat de verdediger zijn jawoord heeft gegeven aan de Romeinen. Di Marzio komt nu met het verlossende woord dat ook de clubs akkoord zijn over een transfer. Volgens de transferjournalist houdt Ajax naar verluidt vijf miljoen euro over aan de verkoop van Rensch. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf ontvangen de Amsterdammers een bedrag van zes miljoen euro, inclusief makkelijk haalbare bonussen.

Artikel gaat verder onder video

De 21-jarige rechtsback, die uit de jeugdopleiding van Ajax komt, beschikte in Amsterdam over een aflopend contract. Daardoor bestond de kans dat hij aan het einde van het seizoen transfervrij kon vertrekken. Hoewel trainer Francesco Farioli hem het liefst wilde behouden, had Rensch graag dat de club nog wat aan hem zou verdienen. Dat kon alleen door een tussentijds vertrek uit Amsterdam.

Zoektocht Ajax naar vervanger van Rensch

Door het vertrek van Rensch moet Ajax op zoek naar een nieuwe rechtsback. Daarvoor heeft technisch directeur Alex Kroes al een lijstje klaarliggen. Bovenaan prijkt de naam van de Griek Georgios Vagiannidis. Hij is het toptarget van Ajax, echter vraagt zijn club Panathinaikos naar verluidt zo'n acht miljoen euro voor de Grieks international. Dat maakt het aantrekken van de rechtsback, die zo'n één miljoen euro verdient in Griekenland, lastig.

Ook voormalig Ajax-speler Youri Regeer staat op het lijstje van de Amsterdammers. De middenvelder annex rechtsback werd medio 2023 voor zo'n 900.000 euro verkocht aan FC Twente, maar Ajax bedong daarbij een terugkoopoptie. Die bedraagt naar verluidt vijf miljoen euro. Daarmee is Regeer een goedkoper alternatief voor Vagiannidis. Ook de namen van Sael Kumbedi (Olympique Lyon) en Mattia Mannini passeerden al de revue.