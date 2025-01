Grote twijfels bij mogelijke Rensch-opvolger: 'Daarin oogt hij het kwetsbaarst'

Ajax is in de zoektocht naar een opvolger voor uitgekomen bij de Griekse rechtsback . Toch klinken er bij Voetbal International wat twijfels over de 23-jarige vleugelverdediger van Panathinaikos. Zo zou zijn zwakke plek juist het grote deel van het back-takenpakket van Francesco Farioli behelzen.

Rensch lijkt zo goed als zeker de overstap te maken naar AS Roma en het lijkt een kwestie van tijd voordat die deal beklonken wordt. De 21-jarige rechtsback beschikt bij Ajax over een aflopend contract, waardoor de Amsterdammers hem deze winter zullen moeten verkopen om nog wat aan hem te verdienen. Een deal wordt dermate spoedig verwacht dat het in de lijn der verwachting ligt dat Rensch komend weekend tegen sc Heerenveen al niet meer van de partij is bij Ajax.

Als opvolger van Rensch is Ajax uitgekomen bij Vagiannidis van Panathinaikos. Voetbal International vindt het 'opmerkelijk' dat de Amsterdammers zijn uitgekomen bij de drievoudig Grieks international. "Want dat wat Vagiannidis het best doet, hoeven de huidige Ajax-backs nauwelijks te doen. Terwijl dat waar Vagiannidis het kwetsbaarst in oogt juist een groot deel van het back-takenpakket onder Francesco Farioli behelst", schrijft Sam Planting.

Vogens de journalist is Vagiannidis niet de ideale optie voor 'de huidige tactische structuur die Farioli hanteert'. "Devyne Rensch en Jorrel Hato spelen in balbezit dit seizoen het merendeel van hun tijd aan de binnenkant. Gedurende aanval kruipen zij richting de zone van controleur Jordan Henderson. Dit om enerzijds meer aanspeelopties te bieden in de as van het veld, en anderzijds de passlijnen open te trekken richting de wijd geposteerde vleugelaanvallers", vervolgt Planting zijn relaas.

"Zo'n rol als inverted back sluit niet aan op de kwaliteiten van Vagiannidis. Sterker, veelvuldig aan de binnenkant moeten spelen vormt juist het scenario waar de Griek op zijn kwetsbaarst oogt. Waar Vagiannidis als loper en dribbelaar voor veel aanvallende dreiging zorgt, is hij als opbouwende passer beperkt. In situaties zoals onderstaande kiest hij zelden voor de riskantere voorwaartse optie, en valt hij vaak terug op tikjes breed", aldus Planting, die stelt dat Farioli zijn aanvallende structuur 'ietwat moet tweaken'.

Sterke punten Vagiannidis

Toch heeft Vagiannidis ook nog enkele sterke punten in huis, concludeert Planting. Zo is de rechtervleugelverdediger een specialist in de overlap. "Met een rechtsbuiten die veelal aan de binnenkant opereert, neemt de jonge back bij Panathinaikos vaak de gehele buitenbaan voor zijn rekening", klinkt het. Met die overlaps heeft Vagiannidis een duidelijk doel voor ogen: opduiken aan de zijkant van het strafschopgebied. Zo kan hij namelijk met een harde, lage voorzet komen.

Een ander sterk punt van de Griek is dat hij dreiging heeft als dribbelaar. "Vagiannidis is wat in Brits voetbaljargon een speed dribbler genoemd wordt: een speler die er vooral één-op-één voorbijkomt wanneer hij zichzelf op hoge snelheid kan lanceren", aldus Planting, die Vagiannidis verder omschrijft als 'een typische back in het moderne voetbal'.

