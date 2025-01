Ajax nadert akkoord over transfer: 'Hij zal dit weekend niet spelen tegen sc Heerenveen'

Ajax-verdediger is nog maar één stap verwijderd van een transfer naar AS Roma, dat meldt Gianluca Di Marzio. Volgens de Italiaanse transferjournalist zijn de partijen 'zeer dicht' bij een overgang van de 21-jarige rechtsback naar de Italiaanse hoofdstad.

Volgens Di Marzio bevinden de onderhandelingen zich in een dermate vergevorderd stadium, dat Rensch komend weekend niet meer van de partij zal zijn als Ajax het in de Eredivisie opneemt tegen sc Heerenveen. "De twee clubs zijn zo dicht bij het bereiken van een akkoord dat de speler naar verwachting niet eens zal spelen tegen Heerenveen in het weekend", aldus Di Marzio. Dat betekent dat de jonge rechtsachter zijn laatste minuten voor de Amsterdammers afgelopen dinsdag in het bekerduel tegen AZ (2-0 nederlaag) heeft gemaakt.

Ajax heeft meerdere kandidaten in beeld voor opvolging Rensch

Hoewel de transfer van Rensch naar AS Roma nog niet beklonken is, heeft Ajax de zoektocht naar zijn opvolger al gestart. Zo heeft technisch directeur Alex Kroes zijn pijlen gericht op Georgios Vagiannidis. De 23-jarige rechtsback staat momenteel onder contract bij het Griekse Panathinaikos. De drievoudig international heeft nog een contract tot medio 2028 bij de Griekse topclub.

LEES OOK: Ajax bevestigt definitief afscheid van aanvaller: 'Situatie ontstaan waarbij alle partijen tevreden zijn'

Tim van Duijn van Voetbal International wist al te melden dat het voor Ajax een 'lastige deal' gaat worden, maar de Amsterdammers gaan er vol voor om de deal rond te krijgen. Vagiannidis is een jeugdproduct van Panathinaikos en maakte in de zomer van 2020 de overstap naar Internazionale. De Italiaanse topclub verhuurde hem direct aan het Belgische Sint-Truiden. Sinds 2022 is Vagiannidis weer terug bij Panathinaikos.

LEES OOK: 'Kroes zeer gecharmeerd van twee oud-Ajacieden, die deze zomer gratis op te pikken zijn'

Youri Regeer is ook nog altijd een optie voor Ajax, maar Vagiannidis is momenteel de hoogste prioriteit. Mocht Kroes het niet voor elkaar krijgen om de Griek op te pikken, dan bestaat de kans dat er wordt doorgeschakeld naar Regeer. Ajax verkocht de middenvelder annex rechtsback in de zomer van 2023 voor zo'n 900.000 euro aan FC Twente. De Amsterdammers wisten hierbij een terugkoopclausule te bedingen. Naar verluidt bedraagt deze zo'n vijf miljoen euro.

Volgens Mike Verweij van De Telegraaf zijn ook Sael Kumbedi en Mattia Mannini opties om de rechtsbackpositie van Ajax te versterken. Kumbedi is een negentienjarige Fransman, die onder contract staat bij Olympique Lyon. Mannini is een jeugdspeler van AS Roma, de club waarmee Kroes ook onderhandelt over een transfer van Rensch.

