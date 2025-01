Voormalig Ajax-directeur schrikt: ‘Wow, dat is ongelofelijk’

Ajax is momenteel druk bezig met bezuinigen. Zo ging de ploeg van Francesco Farioli niet op trainingskamp in de winterstop, moet er gesneden worden in het salarishuis en moet er ook worden bezuinigd op personeel. Voormalig algemeen directeur Maarten Fontein schrikt wanneer hij in gesprek met de NOS hoort hoeveel mensen er nu in dienst zijn bij Ajax.

Fontein was tussen 2005 en 2008 algemeen directeur bij Ajax. De voormalig bestuurder zag het de afgelopen jaren flink misgaan in de Johan Cruijff ArenA, waarover hij samen met voormalig financieel directeur Jeroen Slop en onderzoeker Job Gulikers spreekt met de NOS. Een van de belangrijkste redenen waarom het zou fout is gegaan bij Ajax, zijn de salarissen. “Die zijn van álle spelers de pan uitgerezen”, concludeert Fontein. “Als ik dan ergens lees dat Owen Wijndal op 2,5 miljoen euro salaris per jaar zit, is dat natuurlijk bespottelijk. Als Ajax vervolgens twee jaar geen Champions League voetbalt, kom je jezelf gigantisch tegen.”

Ook het feit dat het aantal personeelsleden flink is toegenomen, zorgt volgens Fontein voor problemen. Op dit moment zijn er bijna vijfhonderd mensen in dienst bij Ajax. “Wow. Dat is ongelofelijk”, stelt de oud-bestuurder als hij dat hoort. “In mijn tijd hadden wij circa 175 man personeel. Ik denk dat het een veel te grote organisatie is geworden.” Wel begrijpt Fontein dat er momenteel veel meer inkomsten zijn uit merchandise en marketing, waardoor er meer ruimte is voor personeel.

Volgens Slop is Ajax ook in de fout gegaan door heel veel spelers te kopen, in plaats van vertrouwen op de eigen jeugd. “Als het sportief goed gaat, leveren eigen jongens het meeste geld op”, maakt hij duidelijk. “En als het slecht gaat, maak je geen verlies, want ze hebben weinig gekost. Ze staan niet zoals een aankoop met hoge afschrijvingskosten in de boeken.” Daar is Fontein het volledig mee eens. “Geef eigen talent de kans. Dat is de levensader van de club.”

