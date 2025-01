Alex Kroes zorgt voor grote verbazing met uitspraken over Ajax

Alex Kroes gaf onlangs een interview in Het Parool, waarin hij terugblikte op zijn eerste periode als technisch directeur bij Ajax. Daarin stelde de bestuurder dat hij wil dat er meer hardheid komt in de Amsterdamse jeugdopleiding. Dat is een opmerking die Henk Spaan niet begrijpt.

In gesprek met Het Parool ging Kroes onlangs in op zijn eerste periode bij Ajax. Zo gaf hij bijvoorbeeld aan erg trots te zijn op het feit dat de Amsterdammers Francesco Farioli wisten te scouten en vast te leggen. Ook stelde de bestuurder dat men in de jeugdopleiding van Ajax een stuk harder moet zijn. Die uitspraak kan Spaan niet begrijpen, zo schrijft hij in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool.

Volgens Spaan past de hardheid die Kroes wil zien niet in de huidige tijd. “De tijd dat Jaap Stam uit jaloezie een speler als Nouri kon beledigen omdat diens salaris was gelekt, ligt achter ons”, schrijft hij. “Hardheid ten opzichte van opgroeiende kinderen en pubers, ligt achter ons. De ouders praten mee. Het zijn niet de bully’s die school maken, het is empathie die jonge voetballers op een hoger plan brengt.”

Een van de talenten van Ajax die Spaan graag spoedig aan het werk wil zien, is Gerald Alders. De verdediger is volgens de columnist een ‘natuurlijk leider’, maar de Amsterdammers hebben hem nog geen kans in het eerste gegeven. “Ajax moet uitkijken dat hij niet ingaat op een aanbieding van FC Twente, de club die beter uit zijn doppen kijkt dan die gewenste harde mannen in Zuidoost.” Dat kan Ajax voorkomen door Alders te laten debuteren, wat volgens Spaan ‘allang’ had moeten gebeuren.

Vind jij dat Ajax meer hardheid moet tonen in de jeugdopleiding? Laden... 64.9% Eens 35.1% Oneens 490 stemmen

