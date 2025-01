'Transfer nabij: Ajax biedt 7 miljoen plus een speler aan Ronaldo'

Ajax heeft geprobeerd in te zetten om de verkoopprijs van te drukken, weet de krant Diario de Valladolid. Technisch directeur Ales Kroes probeert Moro over te nemen van Real Valladolid en moet nog tot een akkoord zien te komen met de club.

De transfer van Moro lijkt binnen afzienbare tijd te worden afgerond. De regionale krant schrijft over een vaste transfersom van zeven miljoen euro, die kan oplopen tot tien miljoen euro. “Ajax heeft zeven miljoen geboden plus een speler, de vleugelverdediger Owen Wijndal, die nauwelijks voorkomt in de plannen van trainer Francesco Farioli.”

Het lijkt er echter op dat Wijndal niet in de deal betrokken wordt en dat het gaat om een bedrag van zeven miljoen euro plus drie miljoen aan variabelen. “In totaal komt er zo’n tien miljoen euro in de zakken van Ronaldo”, schrijft Diairo de Valladolid, verwijzend naar de voormalig Braziliaans topvoetballer Ronaldo die eigenaar en voorzitter is van Real Valladolid.

Eerder deze week werd Wijndal ook al in verband gebracht met een Spaanse club: De Telegraaf wist te melden dat Ajax en Leganés akkoord zijn over een verhuur van de linksback, die zelf nog zou twijfelen over de stap.

