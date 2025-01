Ajax stelt eigen supporters teleur met reeks van tweets

Meerdere supporters van Ajax zijn niet blij met de socialmedia-afdeling van de club. Na een mysterieuze tweet hoopten de fans op de aankondiging van de komst van , maar zij kwamen bedrogen uit.

Zoals wel vaker vroeg Ajax vrijdag aan de eigen volgers van welke spelers ze trainingsfoto’s wilden zien. “Ik denk dat jullie wel weten wie ik wil zien”, antwoordde een fan, die profielfoto van Anton Gaaei heeft. “20.00 uur”, antwoordde Ajax, in een tweet die om 18.59 uur werd verstuurd.

Nadat een andere supporter zei foto’s van Gaaei te willen zien, plaatste Ajax om 19.58 uur twee foto’s van de rechtsback. Daar voegde de club de tekst: ‘Who’s ready?”, aan toe, met een emoji van een tikkende klok.

Ajax kondigde dus nieuws aan, maar het was niet duidelijk waar het over ging. Een aantal fans hoopte dat de Amsterdammers met nieuws naar buiten zouden komen over transferdoelwit Raúl Moro, met wie een persoonlijk akkoord zou zijn bereikt.

Het nieuws bleek echter te maken te hebben met Gaaei, wiens prachtige doelpunt tegen FC Utrecht van 4 december werd verkozen tot mooiste Ajax-doelpunt van de afgelopen maand.

Een enorme verrassing was dat niet, zeker omdat Ajax in 18.59 uur dus al had gereageerd op een Anton Gaaei-fan. Maar toch voelden meerdere Ajax-supporters zich beetgenomen, zeker omdat Ajax de fans een uur liet wachten op de aankondiging.

