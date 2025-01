Ajax wil contract verlengen op moment dat José Mourinho wil toeslaan

staat in de belangstelling van Fenerbahçe, zo meldt het Turkse Fanatik vrijdag. De Turkse topclub had eerst een andere centrumverdediger op het oog, maar zou nu door willen schakelen naar de Ajacied. Kaplan kwam in Turkije eerder uit voor Trabzonspor.

Het Turkse medium Fanatik claimt te weten dat de onderhandelingen tussen Ajax en Fenerbahçe over een transfer van Kaplan in volle gang zouden zijn: " Fenerbahçe focust zich nu op een verrassende naam en wendt zich tot Kaplan, die in 2022 voor 9 miljoen euro van Trabzonspor naar Ajax werd gehaald. De onderhandelingen tussen Fenerbahçe en Ajax zijn van start", schrijft het medium.

Kaplan kwam tot dusver negentien keer in actie voor Ajax, maar komt dit seizoen minder in de plannen voor. Dat heeft onder meer te maken met blessures en het feit dat Youri Baas zich goed heeft ontwikkeld als linkercentrale verdediger. Ondanks dat Kaplan onder trainer Francesco Farioli niet al te veel wedstrijden heeft gespeeld, ziet Ajax gewoon nog toekomst in hem.

Contractverlenging?

De Amsterdammers willen het contract van de verdediger namelijk verlengen. Het Algemeen Dagblad wist onlangs te melden dat de twee partijen hierover met elkaar in gesprek zijn. De vraag is dan ook hoe groot de kans van slagen is voor Fenerbahçe om Kaplan deze transferwindow op te pikken in Amsterdam.