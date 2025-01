'Ajax bereikt akkoord over tijdelijk vertrek overbodige speler, die zelf nog twijfelt'

Ajax heeft een akkoord bereikt met het Spaanse Léganes over een verhuur van , zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De Amsterdammers zouden een huursom van één miljoen euro tegemoet kunnen zien. Of de linksback daadwerkelijk de overstap gaat maken naar de nummer vijftien van LaLiga, valt echter nog te bezien.

Wijndal is één van de vier spelers die deze winter mag vertrekken uit Amsterdam. De linksback, in 2022 nog voor tien miljoen euro overgenomen van AZ, zou er dus voor kunnen kiezen om zijn carrière bij Léganes voort te zetten, maar dat is volgens Verweij nog geen uitgemaakte zaak, "omdat de speler twijfelt of degradatievoetbal hem past. Het heeft er de schijn van dat Wijndal op een betere club wil wachten."

Afgelopen zomer keerde Wijndal terug bij Ajax, nadat hij het seizoen 2023/24 op huurbasis bij Royal Antwerp FC in België had doorgebracht. Al snel werd duidelijk dat hij onder de nieuwe trainer Francesco Farioli geen rol van betekenis zou gaan spelen, al deed de Italiaan in de eerste helft van het seizoen tóch zeven keer een beroep op de elfvoudig Oranje-international.

Ajax hoopt deze winter een linkbuiten toe te voegen aan de selectie, maar technisch directeur Alex Kroes werkt met een beperkt budget. Om meer financiële mogelijkheden te creëren hoopt de club daarom (al dan niet tijdelijk) afscheid te nemen van een aantal overbodige spelers. Behalve Wijndal mogen ook Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen en Chuba Akpom volgens De Telegraaf uitzien naar een nieuwe werkgever.

