Ajax loopt risico: 'Helemaal wijs is het niet, zonder meer riskant'

Ajax loopt een zeker risico doordat de club in korte tijd zeer afhankelijk is geworden van het netwerk van hoofdtrainer Francesco Farioli, zo signaleert clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Afgelopen week werd duidelijk dat Francisco Molano als zevende oude bekende van de Italiaan wordt toegevoegd aan de technische staf.

Molano wordt overgenomen van de voetbalbond van Zwitserland en gaat als hersteltrainer aan de slag in Amsterdam. Farioli kent de Spanjaard nog van hun gezamenlijke periode in Turkije, waar het duo gelijktijdig werkzaam was bij Alanyaspor. Molano is alweer het zevende staflid dat Ajax op voorspraak van Farioli heeft aangetrokken, zo wordt de Italiaan in Amsterdam geassisteerd door zijn getrouwen Daniele Cavalletto en Felipe Sánchez Mateos en nam hij keeperstrainer Jarkko Tuomisto mee van zijn vorige club OGC Nice.

In de AD Voetbalpodcast komt de toevoeging van Molano op de Ajax-staf ter sprake. "Het zegt ook iets over de staat van de club en de macht van de trainer", zegt Inan over het feit dat Farioli opnieuw een oude bekende naar Amsterdam heeft mogen halen. "Daar kun je ook wel aan merken dat ze hem heel serieus nemen." De directie zou intern de mening van Farioli delen dat Ajax op alle fronten een professionaliseringsslag moet maken: "Dat heeft ervoor gezorgd dat ze een hoofd topsport hebben aangesteld. En nu dus de volgende, dat moet je een beetje zien in de lijn van Farioli die steeds aangaf dat Ajax de kampioen blessures was en dat het vorig jaar bij Ajax het langst duurde tot spelers weer fit waren. Daar heeft Farioli continu op aangedrongen en dat heeft ertoe geleid dat ze toch ook hier overstag zijn gegaan", zegt Inan over de aanstelling van Molano.

Host Etienne Verhoeff stipt aan dat Ajax een probleem heeft als Farioli op zeker moment een volgende uitdaging aangaat en in één klap een groot deel van de organisatie mee zou nemen. "Ja, dat haal je je wel op de hals. Je maakt je behoorlijk afhankelijk", moet Inan toegeven. "Stel dat er komende zomer een club als Tottenham Hotspur op de stoep staat, dan vertrekken er in zijn kielzog waarschijnlijk zeven trainers en heeft Ajax een heel gat te vullen", geeft de journalist een voorbeeld. "Dus helemaal wijs is het niet. Maar dat heeft ook te maken met de wisseling van de wacht in de clubleiding. Maar het is riskant, zonder meer", aldus Inan.

