Ajax laat ‘wens’ Farioli in vervulling gaan: ‘Ontzettend blij om deze overstap te kunnen maken’

Ajax-trainer Francesco Farioli wenst dat de club zich op het gebied van topsport gaat verbeteren. In dat licht zal de Italiaan dan ook erg blij zijn met de aanstelling van Martijn Redegeld als Hoofd Topsport. De Amsterdammers maken vrijdag bekend dat Redegeld, die de overstap maakt van Team Visma | Lease a Bike, per 1 januari 2025 zal aantreden in zijn nieuwe functie. Redegeld kijkt er met veel plezier naar uit om aan de slag te gaan bij de recordkampioen.

Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International noemt de komst van Redegeld een ‘belangrijke slag’. Redegeld was de afgelopen jaren werkzaam bij Team Visma | Lease a Bike als head of nutrition. Volgens Ajax vervulde hij in die functie een ‘belangrijke rol’ en neemt hij ‘veel ervaring in zijn vakgebied’ mee naar Amsterdam. “In Amsterdam zal Redegeld in deze nieuwe rol direct betrokken zijn bij het eerste elftal van Ajax en leiding geven aan de recent opgerichte afdeling Topsport. Als onderdeel van de technische staf zal hij spelers begeleiden en het voedings-, mentaal- en herstelbeleid naar een nog hoger plan tillen”, zo leest het op de clubsite.

Wat houdt de afdeling Topsport precies in?

Deze nieuwe afdeling binnen Ajax is gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van spelers, buiten het voetbaltechnische domein, op ‘alle’ aspecten die bij topsport komen kijken. “Het doel is dat spelers zichzelf in een optimale prestatietoestand kunnen brengen en houden. Voetballers gaan hun lichaam beter leren kennen, vaardigheden verder ontwikkelen en hun eigen routine uitbouwen”, aldus Ajax, waarbij de volgende thema’s aan bod zullen komen: slaap, voeding, herstel, emotieregulatie, mentale weerbaarheid en ‘het vinden van de juiste balans tussen training en ontspanning’.

“In een wereld waar de volle speelkalender een grote fysieke en mentale belasting vraagt, geloven wij dat dit een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van topvoetballers”, zo vertelt Marijn Beuker, directeur voetbal van Ajax. “Of je nu een jeugdspeler bent of een speler in Ajax 1, ieder detail in voeding, herstel en focus kan het verschil maken. Daarom willen we spelers nog meer helpen op topsportgebied.” Daar moet de aanstelling van Redegeld aan bijdragen. “Met de toevoeging van Martijn kunnen we onze Ajax 1-spelers goed begeleiden in het drukke schema, iets wat zowel past in de visie van onze hoofdtrainer Francesco Farioli, als in onze visie voor de toekomst”, aldus Beuker.

Redegeld is ‘ontzettend’ blij met de overstap naar Ajax. “Er waait vanuit de club op dit moment in Amsterdam een positieve wind en heb bovendien een heel goed gevoel overgehouden aan de gesprekken met de clubleiding. Het is mooi dat ik daar met ingang van het nieuwe jaar ook een bijdrage aan kan gaan leveren”, zo leest het.

