Ajax bevestigt nieuws van Verweij over opvolger financieel directeur Susan Lenderink

Shashi Baboeram Panday geldt binnen Ajax als de belangrijkste kandidaat om Susan Lenderink op te volgen als financieel directeur. Dat meldt Mike Verweij althans. De Amsterdammers kondigden medio september het vertrek van Lenderink aan. Met Baboeram Panday zouden ze volgens Verweij een ‘zwaargewicht’ binnenhalen.

Ajax maakte op 13 september jongstleden bekend dat Lenderink bezig is aan haar laatste maanden als financieel directeur in de Johan Cruijff ArenA. Lenderink heeft in gesprekken met de raad van commissarissen kenbaar gemaakt te willen vertrekken. Met haar is afgesproken dat ze tot uiterlijk 1 maart 2025 in functie blijft. Lenderink trad op 1 juli 2019 in dienst als financieel directeur van Ajax en werd op 15 november van dat jaar benoemd tot statutair bestuurder van AFC Ajax NV. Haar overeenkomst bij de Nederlandse recordkampioen liep nog tot en met de zomer van 2026.

De huidige nummer drie van de Eredivisie moest dus op zoek naar een nieuwe financieel directeur en lijkt in die zoektocht te zijn uitgekomen bij Baboeram Panday. “Met de 45-jarige zouden de Amsterdammers een zwaargewicht binnenhalen. Na zijn opleiding tot openbaar accountant werkte Baboeram Panday zeven jaar voor het accountantskantoor Deloitte. De laatste zeventien jaar is hij werkzaam voor Talpa (Network), waarvan de laatste elf jaar als CFO. Die functie bekleedde hij eerst op interim-basis en al snel vast”, zo krijgt de mogelijke opvolger van Lenderink alsof een korte introductie van Verweij.

Volgens de clubwatcher van De Telegraaf wordt Baboeram Panday, ‘de rechterhand van John de Mol’, door Ajax gezien als ‘ideale man om orde te scheppen in de financiële chaos die onder het directeurschap van Lenderink en volgens velen mede door het gebrek aan toezicht door de (voormalige) commissarissen is ontstaan’, zo doelt de verslaggever op Pier Eringa, Jan van Halst, Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen. “De vertrokken technisch manager Gerry Hamstra, diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar en de met pek en veren weggestuurde technisch directeur Sven Mislintat gaven tientallen miljoenen euro’s uit aan veelal Ajax-onwaardige spelers. Daardoor wacht de club nu een grote bezuinigingsoperatie en kan er vrijwel niets op de transfermarkt van januari”, zo leest het.

Update 08.52 uur: Ajax bevestigt nieuws van Verweij

Ajax heeft vrijdagmorgen bevestigd dat de raad van commissarissen van AFC Ajax NV het voornemen heeft om Baboeram Panday te benoemen als financieel directeur én statutair bestuurder. De Amsterdammers schrijven dat het de bedoeling is dat Baboeram Panday op 1 februari 2025 met zijn werkzaamheden begint. “Wij hebben meermaals en in verschillende samenstellingen met Shashi gesproken. Hij maakt een ter zake kundige, betrouwbare en energieke indruk”, zo zegt Michael van Praag, President-Commissaris namens de rvc, op de clubsite. “Als je jarenlang bij Talpa hebt gewerkt, betekent dat dat je loyaal bent en dat je weet wat het is om in een dynamische omgeving te werken. Ook dat zijn eigenschappen die we bij Ajax goed kunnen gebruiken.”

Volgens Baboeram Panday zelf kwam Ajax voor hem ‘geheel onverwacht’. “Als voetballiefhebber en fan van de club kon ik de kans om hier financieel directeur te worden niet aan mij voorbij laten gaan. Er zijn behoorlijk wat parallellen te trekken tussen de mediasector waarin ik nu werkzaam ben en Ajax. Zeker als het gaat om de dynamiek en daar houd ik juist van. Ik heb veel zin om aan de slag te gaan en samen te gaan werken met mijn nieuwe collega’s bij deze mooie club.”

De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV heeft het voornemen Shashi Baboeram Panday te benoemen als financieel directeur en statutair bestuurder. — AFC Ajax (@AFCAjax) November 29, 2024

