'Nieuw slachtoffer' bij Ajax: Susan Lenderink vertrekt uit Amsterdam

Ajax moet op zoek naar een financieel directeur. Susan Lenderink is sinds de zomer van 2019 werkzaam in die functie, maar ‘houdt de eer aan zichzelf’’. Dat schrijft clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf althans. Lenderink is daarmee het volgende directielid dat vertrekt uit de hoofdstad, nadat eerder al onder meer algemeen directeur ad-interim Jan van Halst, chief sports officer Maurits Hendrinks en directeur voetbalzaken Sven Mislintat de deuren van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht hadden getrokken.

Ajax komt niet lang na het bericht van Verweij met de bevestiging dat Lenderink inderdaad bezig is aan haar laatste maanden als financieel directeur in de Johan Cruijff ArenA. Lenderink heeft in gesprekken met de raad van commissarissen kenbaar gemaakt te willen vertrekken. Met Lenderink is wel afgesproken dat ze tot uiterlijk 1 maart 2025 in functie blijft. Lenderink trad op 1 juli 2019 in dienst als financieel directeur van Ajax en werd op 15 november van dat jaar benoemd tot statutair bestuurder van AFC Ajax NV. Haar overeenkomst bij de Nederlandse recordkampioen liep nog tot en met de zomer van 2026.

Artikel gaat verder onder video

“Na vijfenhalf jaar heb ik besloten om te stoppen bij Ajax. Een belangrijke taak bij mijn aanstelling was het verder professionaliseren van de organisatie. De afgelopen jaren hebben we enorme stappen gezet in de strategische planning, de professionalisering van onze processen, de verdere digitalisering en de beoogde cultuurverandering”, zo vertelt Lenderink op de clubsite. Volgens de financieel directeur is het fundament ‘verstevigd’ en daarmee ‘toekomstbestendig’. “Ik kijk terug op een intensieve maar vooral mooie periode en ben trots op onze gezamenlijke prestaties op het veld en daarbuiten. Het is een voorrecht om deel uit te maken van de mooiste club van Nederland”, zo klinkt het.

LEES OOK: Nieuw ontslag op de loer bij Ajax: ‘Een bestuurder die liegt, kan niet verder in die functie’

Ajax zowel sportief als financieel in de problemen

De afgelopen jaren gleed Ajax echter steeds verder weg. De Amsterdammers kroonden zich in 2022 nog tot landskampioen, maar hadden een paar maanden ervoor al noodgedwongen afscheid moeten nemen van Marc Overmars. De technisch directeur stapte op nadat uit onderzoek was gebleken dat hij zich grensoverschrijdend had gedragen richting vrouwelijke collega’s. De zoektocht naar een opvolger zou maanden in beslag nemen. Nadat Ajax er in de zomer van 2022 al een potje van had gemaakt op de transfermarkt, deed de club er een jaar later onder Mislintat nog een paar schepjes bovenop. Ajax gaf meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers, die in Amsterdam lange en goed betaalde contracten ondertekenden. Door de dramatische prestaties in het afgelopen seizoen greep Ajax opnieuw naast een Champions League-ticket en moest het deze zomer flink bezuinigen.

LEES OOK: Kroes schetst somber financieel perspectief voor Ajax: 'Als we voor honderd miljoen verkopen...'

Michael van Praag, voorzitter van de raad van commissarissen, baalt desondanks van het vertrek van Lenderink. “Zij heeft hier namelijk fantastisch werk verricht. Wij hebben nog geprobeerd haar op andere gedachten te brengen. Natuurlijk respecteren we haar beslissing en kunnen we concluderen dat ze in de afgelopen vijfenhalfjaar veel voor Ajax heeft betekend. Naast haar financiële taken, met name ook waar gaat het om het verder professionaliseren van de organisatie. Ze heeft vanaf de eerste dag het directieteam versterkt, leiderschap getoond en verantwoordelijkheid voor de organisatie genomen”, zo spreekt Van Praag lovende woorden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'We zijn met Ajax in gesprek of we de samenwerking nog wel willen verlengen'

Er komt mogelijk een einde aan een samenwerkingsverband van Ajax, dat één topspeler heeft opgeleverd.