'We zijn met Ajax in gesprek of we de samenwerking nog wel willen verlengen'

Aan de samenwerking tussen de jeugdopleidingen Sparta Rotterdam en Ajax komt wellicht een einde. Volgens De Telegraaf zijn de twee clubs daarover met elkaar in gesprek.

Onder anderen Jorrel Hato en Ar’Jany Martha maakten in de afgelopen jaren de overstap van Sparta naar Amsterdam. Eind mei stapte de vijftienjarige centrale verdediger Marouane Bentaleb nog over van Sparta naar Ajax.

Algemeen directeur Manfred Laros van Sparta wil nog niet op de zaken vooruitlopen, maar bevestigt de gesprekken die gaande zijn. “We zijn met elkaar in gesprek of we die samenwerking nog wel willen verlengen”, vertelt hij.

Commissaris Alex Klein van Sparta wil niet spreken van een mislukt project. "Ik weet dat er kritiek op is geweest, maar jeugdspelers hebben een vrije keuze om naar Ajax te gaan en andersom hebben we gebruik kunnen maken van het scoutingsnetwerk van Ajax."

