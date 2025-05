'Droombestemming Farioli bekend: Ajax-trainer laat grootheid teleurgesteld achter'

De toekomst van Francesco Farioli houdt de gemoederen bezig. Hoewel directeur voetbalzaken Marijn Beuker van Ajax onlangs de verwachting uitsprak dat de Italiaan ook na de zomer onder contract staat in Amsterdam, wordt er in diens thuisland hevig gespeculeerd over het vervolg van zijn loopbaan. Volgens La Repubblica sprak Farioli met AS Roma-trainer Claudio Ranieri en heeft hij zijn wens kenbaar gemaakt.

Ranieri werd vorig jaar november aangesteld als tijdelijke nieuwe hoofdtrainer van AS Roma. De club is onder leiding van de 73-jarige Italiaan bezig aan een uitstekende reeks en maakt zelfs nog kans op directe kwalificatie voor de Champions League. Ranieri is echter bezig aan zijn laatste weken in de hoofdstad. De huidige nummer zes van de Serie A gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Meerdere namen passeerden al de revue, waaronder Farioli. De oefenmeester van Ajax werd begin dit kalenderjaar nog gevraagd naar de geruchten over een mogelijke overgang naar AS Roma.

Artikel gaat verder onder video

De positie van Farioli bij Ajax is sowieso al een tijdje onderwerp van gesprek. Hoewel de verwachtingen bij aanvang van dit seizoen zeker niet hoog waren, is hij hard op weg om de Amsterdammers de eerste landstitel sinds 2022 te bezorgen. Ajax heeft op dit moment een voorsprong van zeven punten op PSV, al heeft de achtervolger uit Eindhoven nog wel een wedstrijd tegoed. Mocht Farioli Ajax daadwerkelijk landskampioen maken, zou dat natuurlijk een knappe prestatie zijn. Die blijft niet onopgemerkt. Volgens La Repubblica sprak de huidige trainer van Ajax zelfs met Ranieri.

LEES OOK: Ten Cate spreek zich uit over Farioli en Ajax: 'Er komt een tijd dat dit niet meer geaccepteerd wordt'

‘Farioli heeft één wens’

Dat gesprek heeft AS Roma en Ranieri echter weinig opgeleverd. Volgens de Italiaanse krant wacht Farioli op een belletje vanuit de Premier League. Farioli werd eind maart nog plotseling in verband gebracht met Aston Villa. Volgens Valentijn Driessen van De Telegraaf zou Farioli bij de club uit Birmingham in beeld komen indien Unai Emery vertrekt. De Italiaan zelf weigerde vooralsnog om uitspraken te doen over zijn toekomst. Farioli richt zich op het heden en het binnenhalen van de landstitel met Ajax. Directeur voetbalzaken Beuker liet zich daarentegen wel al uit over de toekomst van Farioli. Twee keer zelfs. De eerste keer was in het programma Goedemorgen Eredivisie en laatst zei hij in gesprek met Ajax Life er nog het volgende over: “We gaan ervan uit dat Francesco volgend jaar nog voor de groep staat.”

Farioli heeft een doorlopend contract bij Ajax, maar daarin is tevens een clausule opgenomen. Die zou rond de vijf miljoen euro bedragen. Daarmee heeft hij naar verluidt de interesse gewekt van Bayer Leverkusen. De Duitse topclub ziet in Farioli een van de vele kandidaten om Xabi Alonso op te volgen. Alonso wordt nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Real Madrid, waar Carlo Ancelotti bezig lijkt te zijn aan zijn laatste weken als hoofdtrainer van De Koninklijke.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Verspeelt Ajax de landstitel nog? Driessen ziet één 'bananenschil' in resterend programma 🔗

👉 Van Basten schokt Rondo met uitspraak over Ajax 🔗

👉 Van der Gijp schrikt van Ajax-speler in Utrecht: 'Jeminee!' 🔗

👉 Van Hanegem pleit voor keiharde ingreep bij Ajax: 'Op dit moment gewoon beter' 🔗

👉 Dit is Jade Anna, de vriendin van voetballer Kenneth Taylor 🔗