'Europese topclub ziet resultaten Farioli bij Ajax en overweegt afkoopsom'

Francesco Farioli kan, mits Ajax in de laatste weken van het seizoen niet te vaak struikelt in de Eredivisie, in zijn eerste seizoen in Nederland gelijk de titel pakken. Dat is ook over de grens opgevallen en dus verschijnt de naam van de Italiaan op het lijstje van Bayer Leverkusen.

De kans is groot dat Ajax dit seizoen kampioen van de Eredivisie wordt. Farioli is nog een jonge trainer en brengt de Amsterdammers uit een diep dal met mogelijk een prijs. Dat wordt in het buitenland niet zomaar genegeerd. Leverkusen sorteert voor op het vertrek van coach Xabi Alonso, die mogelijk Carlo Ancelotti opvolgt bij Real Madrid. De Duitse topclub denkt volgens BILD aan Farioli als opvolger.

Eerder op woensdag werd Erik ten Hag al gelinkt aan Die Werkself, maar de naam van de Nederlandse trainer ontbreekt in het lijstje van het Duitse BILD. Volgens de krant ziet Leverkusen Xavi, Martín Demichelis (CF Monterrey), Sandro Wagner, Fabian Hürzeler (Brighton) en Kasper Hjulmand naast Farioli als kandidaten voor de mogelijk vrijkomende vacature. Bij de Ajax-coach wordt als bijschrift genoteerd dat hij een afkoopclausule in zijn contract heeft staan van vijf miljoen.

LEES OOK: Bom onder droomtransfer Ancelotti: figuurlijke vliegtuig Italiaan draait 180 graden

Leverkusen verbaasde Europa flink tijdens het seizoen 2023/24, toen het ongeslagen Duits kampioen werd ('Neverlusen') en tot de finale van de Europa League reikte. Dit seizoen zijn de resultaten nog steeds goed (voor 99% zeker een tweede plek in de Bundesliga), maar iets minder denderend dan vorig jaar. Of de speelstijl van Farioli zou aansluiten bij de wensen van de West-Duitse club, is echter zeer de vraag.

