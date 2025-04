Bom onder droomtransfer Ancelotti: figuurlijke vliegtuig Italiaan draait 180 graden

Carlo Ancelotti leek na dit seizoen Real Madrid te gaan verruilen voor het Braziliaanse elftal, maar het is nu zeer de vraag of dat wel doorgaat. De Italiaanse succestrainer wordt momenteel in verband gebracht met Saudi-Arabië en een ongenoemde 'grote club'.

Ancelotti beleeft dit seizoen een minder seizoen bij De Koninklijke en gaat waarschijnlijk geen prijs pakken met de Spaanse grootmacht. In de Champions League werd Real uitgeschakeld door Arsenal, de Copa del Rey-finale werd verloren van FC Barcelona en in de competitie moet een achterstand van vier punten worden goedgemaakt op de Catalaanse concurrent, met nog vijf wedstrijden te spelen. Bovendien is er kritiek op het spel van Real dit seizoen, waardoor een vertrek van Ancelotti waarschijnlijk lijkt.

De oefenmeester werd lang in verband gebracht met het Braziliaanse elftal en afgelopen week leek die overgang rond te gaan komen. Nu is dat toch verre van zeker. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano steekt Real er zelf een stokje voor. De club wil Ancelotti nog niet kwijt in juni, wat wel de wens is van de Braziliaanse voetbalbond CBF. In die maand staat namelijk voor Real het WK voor clubteams op het programma, maar moet de Selecão ook WK-kwalificatiewedstrijden spelen. Real wil de trainer bij de club houden voor het WK voor clubteams, is verder officieel niet op de hoogte gebracht van de wens van Brazilië om Ancelotti over te nemen en heeft besloten het resterende salaris van de oefenmeester zeker niet te betalen.

De Italiaan heeft namelijk nog een contract tot de zomer van 2026 en zou bij een vrijwillig vertrek elf miljoen euro mislopen. Daar wordt nu over onderhandeld met de Spaanse grootmacht. Brazilië heeft echter geen zin om lang te wachten op Ancelotti, weten Relevo en Romano te melden. "De teleurstelling van de Braziliaanse voetbalbond en Real Madrid in Carletto is enorm." De kans is nu aanwezig dat Ancelotti geen droomtransfer gaat maken. Althans, als we journalist Rudy Galetti mogen geloven, kan de oefenmeester alsnog aan de bak bij Saudi-Arabië en 'een grote club'. Wordt vervolgd.

🚨🛑 Real Madrid are currently blocking Carlo Ancelotti’s move to Brazilian national team.



The verbal agreement has been done for two days, Brazil expected Carlo to sign but Real were still not informed directly.



Real do NOT want to pay any exit fee for Ancelotti’s salary. pic.twitter.com/9XAq70W38z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2025

🚨🛑 The Brazilian Federation has NO plans to wait long for Real Madrid and Carlo Ancelotti to clarify exit process.



Real Madrid will NOT pay any exit fee and Brazil will NOT wait, as deal can now collapse as @Relevo reported.



Jorge Jesus remains an option on CBF list. pic.twitter.com/HX7ym00CdK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2025

🚨❌ Carlo #Ancelotti has turned down the chance to coach 🇧🇷, as he considers continuing his career in Saudi Arabia after Real Madrid, confirmed.



⚠️ The 🇮🇹 manager was initially approached for a role in the 🇸🇦 National Team, but now a huge offer from a club is on the table. 💰 pic.twitter.com/TWK7P9MeQg — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 29, 2025

