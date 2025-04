'Ancelotti in juni al weg bij Real, Italiaan maakt zich klaar voor enorme baan'

Carlo Ancelotti vertrekt na het seizoen bij Real Madrid, weet het vaak betrouwbare The Athletic te melden. Het vertrek van de ervaren oefenmeester hangt al een tijdje in de lucht, maar nu lijkt de volgende werkgever van Ancelotti bekend: Brazilië.

Ancelotti heeft een enorme erelijst achter zijn naam staan. Zo won hij al vijf keer de Champions League, waarvan drie keer met Real Madrid. Ook werd de Italiaan al vier keer uitgeroepen tot de beste coach van de wereld, net als afgelopen seizoen. Deze jaargang is echter wat minder florissant voor de Madrilenen en Ancelotti. Arsenal schakelde Real onlangs op pijnlijke wijze uit in de kwartfinales van de Champions League, in LaLiga lijken de weinig overtuigende optredens niet tot een landstitel te gaan leiden, terwijl de Copa del Rey-finale zaterdag met 3-2 werd verloren van FC Barcelona. En zo kan De Koninklijke aan het eind van het seizoen met lege handen staan.

Hierdoor heeft ook Ancelotti wat kritiek te verduren gekregen. In hoeverre dat invloed heeft gehad op zijn naderende vertrek, is onduidelijk. Toch is de van de oefenmeester beweegreden begrijpelijk: Brazilië, misschien wel het voetballand met de grootste naam van de wereld, wordt zijn nieuwe werkgever volgens The Athletic. Ancelotti zou iedereen van Real daarvan ook al op de hoogte hebben gesteld.

De 65-jarige coach wordt in juni aangesteld bij de Seleção en gaat daarbij toewerken naar het WK van 2026. Met nog vier wedstrijden te spelen heeft Brazilië in de Zuid-Amerikaanse poule een voorsprong van zes punten op nummer zeven Venezuela. Bij een zevende rangschikking moeten er play-offs worden gespeeld. Op 2 en 10 juni worden de volgende WK-kwalificatiewedstrijden afgewerkt, mogelijk staat Ancelotti dan al voor de Braziliaanse spelersgroep. De Italiaan zou dan tevens het WK voor clubteams missen met Real Madrid, dat ook in juni wordt gespeeld.

Opvolger Ancelotti

Wie de opvolger van Ancelotti gaat worden, is nog niet bekend. Eerder op zondag wist Marca te melden dat Real Jürgen Klopp twee keer had gebeld, om te kijken of hij beschikbaar was. De Duitse oefenmeester heeft na zijn seizoenen bij Liverpool tijdelijk afscheid genomen van het coachingsvak. Xabi Alonso, eerder speler van Real en nu de succesvol trainer van Bayer Leverkusen, is echter momenteel de grote favoriet om Ancelotti op te volgen.

