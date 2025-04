Liverpool en Slot zijn kampioen dankzij spectaculaire zege op Tottenham

Liverpool is zondagavond kampioen van Engeland geworden. In de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur kwam de koploper nog wel even in de problemen, maar won het uiteindelijk overtuigend: 5-1. Dominic Solanke zorgde voor de verrassende openingstreffer, maar maakte al snel de gelijkmaker. Nog voor rust zorgden en voor een comfortabele marge, waarna na rust aan alle onzekerheid een einde maakte. Arne Slot is daardoor de eerste Nederlandse trainer ooit die kampioen werd van Engeland.

Omdat Arsenal eerder deze week punten verspeelde tegen Crystal Palace (dat gister ten koste van Aston Villa de FA Cup finale bereikte) had Liverpool aan een gelijkspel genoeg om kampioen te worden. Drie Nederlanders maakten deel uit van de basiself van Liverpool. Aanvoerder Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Gakpo mochten vanaf het begin spelen. Tottenham Hotspur keek al met een schuin oog naar de heenwedstrijd in de halve finale van de Europa League van komende donderdag tegen Bodø/Glimt. Sterkhouders zoals Pedro Porro, Richarlison, Mickey van de Ven, Christian Romero en Dejan Kulusevski namen allemaal plaats op de bank.



LEES OOK: Lofzang voor Arne Slot: 'Iedereen dacht dat hij zou gaan lijden'

Ondanks alle goede bedoelingen kwam Liverpool al snel op achterstand. In de 12e minuut was Anfield in shock toen Solanke raak kopte na een corner van James Maddison. Maar Liverpool herstelde de schade al snel toen in de 17e minuut Salah met een lage voorzet Díaz bereikte en de Colombiaanse aanvaller de bal in een leeg doel tikte: 1-1. In de 24e minuut kwam Liverpool op voorsprong. Gravenberch pakte de bal simpel af van een verdediger waarna Mac Allister de bal net buiten het strafschopgebied voor zijn voeten kreeg. De Argentijn twijfelde niet en schoot de bal snoeihard achter Guglielmo Vicario: 2-1. In de 34e minuut kwam Liverpool nog een stap dichterbij de titel toen Gakpo zich in een kleine ruimte net genoeg vrij speelde om de bal in de verre hoek te kunnen plaatsen: 3-1. Dat was ook de stand bij rust.

In de 63e minuut maakte Salah aan alle onzekerheid, als die er al was, een einde. Na een snelle counter dribbelde hij naar binnen en schoot de bal vervolgens droog in de korte hoek: 4-1. In de 69e minuut werd het zelfs 5-1 toen Destiny Udogie de bal onder druk van Salah in eigen doel werkte, waarna helemaal niets een volksfeest meer in de weg stond en Arne Slot geschiedenis schreef door de eerste Nederlandse manager te worden die ooit kampioen werd in Engeland. Daarnaast werd Virgil van Dijk de eerste Nederlander die als aanvoerder kampioen van Engeland werd. Als laatste, niet onbelangrijk in het noordwesten van Engeland, heeft Liverpool nu net zoveel kampioenschappen behaald als eeuwige rivaal Manchester United.

Voor Liverpool staan er nog vier wedstrijden op het programma, te beginnen met een uitwedstrijd tegen Chelsea komende zondag. Daarna treft het nog Arsenal (uit), Brighton & Hove Albion (uit) en Crystal Palace (thuis). Bij Tottenham Hotspur draait het restant van het seizoen alleen nog om de Europa League. Daarin treft het komende donderdag Bodø/Glimt in Londen waarna het een week later richting de poolcirkel gaat om daar de degens te kruisen met de Noren in de return.

