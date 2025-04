Viaplay pakt uit met kampioenswedstrijd Liverpool en heeft groot nieuws

Door het gelijkspel van Arsenal tegen Crystal Palace woensdagavond, is Liverpool officieus kampioen van Engeland. De formatie van coach Arne Slot kan het kampioenschap komende zondag definitief binnenhalen. The Reds hebben in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur aan een punt genoeg om zich de beste van de Premier League te mogen noemen. Viaplay pakt groots uit voor het duel tussen Liverpool en Tottenham Hotspur: de kampioenswedstrijd van Slot is voor ‘liefhebbers’ met een tv-abonnement bij Ziggo, Odido en DELTA live te zien op Viaplay TV.

Dat maakt de internationale evenementenprovider donderdagmorgen bekend in een persbericht. “Komende zondag zitten voetballiefhebbers met een tv-abonnement bij Ziggo, Odido en DELTA goed bij Viaplay. Het premium sportplatform zendt dan de Premier League-wedstrijd tussen Liverpool FC en Tottenham Hotspur uit op Viaplay TV - de zender waar de Premier League en F1-samenvattingen ook elke week te zien zijn”, zo klinkt het.

Waarom Viaplay hiervoor heeft gekozen, laat zich natuurlijk raden. Marco Zwaneveld, Head of Sports bij Viaplay, legt uit: “Voor het eerst in de historie maakt een Nederlandse coach kans om kampioen te worden in misschien wel de beste voetbalcompetitie ter wereld. Zo’n uniek moment willen we delen met zoveel mogelijk sportliefhebbers in Nederland. Door de wedstrijd gratis uit te zenden op Viaplay TV maken we dit feestelijke oranjeweekend compleet”, doelt Zwaneveld uiteraard op Koningsdag - dat zaterdag wordt gevierd in Nederland - én de Nederlandse afvaardiging bij Liverpool.

Slot staat op het punt geschiedenis te schrijven

De koploper van de Premier League wordt sinds begin dit seizoen geleid door Slot. Na een succesvol dienstverband bij Feyenoord maakte de coach de overstap naar Liverpool. Slot werd aangesteld als opvolger van Jürgen Klopp en stond voor de zware taak om de Duitse succestrainer te doen vergeten. Dat lukt weliswaar niet binnen een jaar, maar Slot maakte zich al snel razend populair in de Engelse stad. Hij loodste zijn ploeg met aantrekkelijk voetbal naar indrukwekkende zeges in de Premier League én de Champions League. In de competitiefase van het miljardenbal werden onder meer Bayer Leverkusen en Real Madrid verslagen. Liverpool eindigde bovenaan, maar moest in de achtste finales z’n meerdere erkennen in Paris Saint-Germain.

Liverpool zal desondanks niet met lege handen staan. The Reds hebben de landstitel voor het grijpen. Dat is voor Viaplay dus reden om uit te pakken en ‘voetballiefhebbers’ met een tv-abonnement bij Ziggo, Odido en DELTA op hun wenken te bedienen. “Om zoveel mogelijk Nederlandse sportliefhebbers te laten genieten van de wedstrijd zendt Viaplay aanstaande zondag de kampioenswedstrijd uit op Viaplay TV. Iedereen met een TV-abonnement bij Ziggo, Odido of DELTA kan het Oranjeweekend afsluiten met een historische ontknoping - en zien hoe Virgil van Dijk en Cody Gakpo als bekroning op dit weekend kampioen worden”, zo klinkt het, waarbij Ryan Gravenberch nog wordt vergeten. Viaplay TV is bij Ziggo te ontvangen op kanaal 13, bij Odido op kanaal 13 en bij DELTA op kanaal 22.

De voorbeschouwing begint om 16.30 uur en om 17.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal op Anfield. Het commentaar wordt verzorgd door Viaplay TV en dat geldt ook voor de nabeschouwing, die duurt tot 20.00 uur.

