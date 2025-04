Slot en Liverpool officieus kampioen na gelijkspel Arsenal

Liverpool is officieus kampioen na het gelijkspel van Arsenal tegen Crystal Palace. In het eigen Emirates Stadium kwamen The Gunners niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen de stadsgenoot. De ploeg van trainer Mikel Arteta heeft met nog vier wedstrijden te gaan een achterstand van twaalf punten op koploper Liverpool. Ook hebben de mannen van Arne Slot een aanzienlijk beter doelsaldo.

Arsenal had de mogelijkheid om bij een overwinning het kampioensfeestje van Liverpool nog even uit te stellen. Bij een nederlaag was dat niet het geval en zouden The Reds zonder te spelen kampioen worden. Bij een gelijkspel waren Slot en Liverpool officieus kampioen. Arsenal begon voortvarend aan de wedstrijd en kwam al na drie minuten op voorsprong via Jakub Kiwior.

Crystal Palace maakte vlak voor het half uur gelijk via Eberechi Eze, die raak schoot uit een hoekschop. Vlak voor rust kwam Arsenal opnieuw op voorsprong, nadat Leandro Trossard doel wist te treffen na een uitstekende pass van Jurrien Timber. Lange tijd leek Arsenal de drie punten in eigen huis te houden, maar in de 83ste minuut verzorgde Jean-Philippe de nieuwe gelijkmaker. In het restant van de wedstrijd kwam de thuisploeg niet meer tot scoren.

Liverpool is door het gelijke spel officieus kampioen van Engeland. Arsenal heeft met nog vier wedstrijden te gaan een achterstand van liefst twaalf punten op The Reds. Liverpool kan zondag in eigen huis het kampioenschap officieel beklinken. Met een gelijkspel of overwinning tegen Tottenham Hotspur legt de club beslag op de titel in de Premier League.

Het kampioenschap van Engeland is een fraaie beloning voor het debuutseizoen van Slot in Engeland. De voormalig trainer van Feyenoord ging voortvarend van start bij Liverpool. Al sinds de tiende speelronde staan Slot en de zijnen aan kop in Engeland. Ook in de Champions League ging het voortvarend voor de Nederlandse oefenmeester. In de competitiefase wist Liverpool de eerste zeven wedstrijden winnend af te sluiten. Alleen de laatste wedstrijd tegen PSV ging verloren.

