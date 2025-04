Slot komt met opmerkelijke eerste reactie na zege op Leicester City

was zondagavond belangrijk voor Liverpool met de enige treffer op bezoek bij Leicester City (0-1). Daarmee komen The Reds op matchpoint in de Premier League, wat voor de rechtsback duidelijk veel betekende. Bij het juichen besloot hij zijn shirt uit te trekken. Na afloop van de wedstrijd uit Arne Slot hierover zijn onvrede.

Over Alexander-Arnold is de afgelopen maanden veel te doen. De rechtsback weigert zijn aflopende contract te verlengen en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfervrije overstap naar Real Madrid. Toen hij in de tweede helft zijn rentree maakte na blessureleed, klonk er vanuit het uitvak gejoel. Enkele minuten later was het uitgerekend TAA die de bal met links binnenschoot en Liverpool daarmee op matchpoint zette. Na zijn treffer rende Alexander-Arnold direct op het uitvak af, terwijl hij zijn shirt uittrok.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Frank de Boer: 'Met hem erbij was Nederland Europees kampioen geworden'

Na afloop van de wedstrijd krijgt Slot bij beIN SPORTS de vraag wat de goal voor Alexander-Arnold betekende, aangezien de verslaggever veel emotie op het gezicht van de verdediger spotte. “Ook in zijn reactie, stomme gele kaart”, luidt het korte antwoord van de oefenmeester, die duidelijk niet blij was met de manier van juichen.

LEES OOK: Kan Arne Slot de champagne al koud zetten? Op deze datum kan Liverpool de landstitel veiligstellen

Uiteindelijk besluit Slot toch om de vraag nog te beantwoorden. “Maar natuurlijk was hij heel blij. Het hele team, iedereen die van Liverpool houdt was heel blij.” De trainer voegt eraan toe dat hij ook erg gelukkig was voor Alexander-Arnold. “Hij heeft zo hard gewerkt om terug te keren en het team te helpen. Ik ben dus erg blij voor hem dat hij deze goal mocht maken nadat hij zo hard heeft gewerkt.”

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Er wordt een zeer serieuze kanttekening geplaatst bij het kampioenschap van Arne Slot: "Liverpool verdient beter." 🔗

👉 Kan Arne Slot de champagne al koud zetten? Op deze datum kan Liverpool de landstitel veiligstellen. 🔗

👉 Een uitblinker voelt zich een tikje ondergewaardeerd: "Ik ben niet jaloers op Virgil, maar…" 🔗

👉 Liverpool wordt genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor Harry Kane. De topspits van Bayern München komt met een reactie. 🔗

👉 Liverpool is naar verluidt gecharmeerd van een voormalig Eredivisie-spits, die een duizelingwekkende 150 miljoen euro moet kosten. 🔗