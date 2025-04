Frank de Boer: 'Met hem erbij was Nederland Europees kampioen geworden'

Frank de Boer gaat voorafgaand aan het Premier League-duel tussen Leicester City en Liverpool in op het belang van voor The Reds. De Nederlandse aanvoerder verlengde eerder deze week zijn contract op Anfield met nog eens twee seizoenen.

De Boer is als analist voor Viaplay aanwezig in het King Power Stadium in Leicester. Presentator Bart Nolles neemt de momenteel werkloze trainer mee terug naar 2021, het jaar waarin De Boer als bondscoach van het Nederlands elftal in de achtste finales van het Europees Kampioenschap struikelde over Tsjechië. Van Dijk moest dat eindtoernooi, dat vanwege de corona-pandemie een jaar later werd afgewerkt, vanwege een gescheurde kruisband aan zich voorbij laten gaan. Nolles vraagt zich af of het toernooi anders was verlopen als de verdediger er wél bij was geweest. "Dan waren we Europees Kampioen geweest", grapt De Boer.

"Je weet gewoon hoe belangrijk hij is voor een team, voor zowel Liverpool als het Nederlands elftal", vervolgt De Boer. "Dat mis je gewoon, die ervaring die hij met zich meebrengt. En ook het leiderschap, natuurlijk." Bovendien ziet De Boer hoe Arne Slot er dit seizoen bij Liverpool voor heeft gezorgd dat Van Dijk nóg beter is gaan spelen. "Ik denk dat Slot op het juiste moment kwam, ik vind Van Dijk dit jaar ongelooflijk goed. In de jaren hiervoor zag je dat wat minder, speelde hij een beetje on-Nederlands. Veel lange crossballen, wat hij fantastisch kan. Maar de ballen naar Gravenberch, Mac Allister of Szoboslai, die geeft hij nu zoveel meer en daar begint het echt mee. Dat is echt een bonus voor Slot, maar ook voor hemzelf", aldus De Boer.

Virgil van Dijk miste het EK in 2021. Wat als Frank de Boer hem wel tot zijn beschikking had: "Dan waren we Europees Kampioen geworden." 😉#ViaplayVoetbal #PremierLeague #VanDijk pic.twitter.com/TLtr56UyHv — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 20, 2025

