Lofzang voor Arne Slot: 'Iedereen dacht dat hij zou gaan lijden'

Arne Slot krijgt veel lof voor het werk dat hij verricht bij Liverpool. De Nederlandse oefenmeester kan zondagmiddag kampioen worden met The Reds. Hiervoor hebben Slot en de zijnen minimaal een punt nodig tegen het tegenvallende Tottenham Hotspur.

"Het is ongelooflijk dat Slot het na Jürgen Klopp zo op de rails heeft gekregen. Dat had niemand verwacht", aldus Erik Meijer, die van 1999 tot 2001 spits was van Liverpool en tot 26 wedstrijden kwam in de hoofdmacht, tegenover NU.nl. "Iedereen dacht: de 'messias' gaat weg en dat Slot zou gaan lijden", erkent de analist.

Liverpool kan zondagmiddag kampioen worden en dat wordt dan een kampioenschap met een Nederlands tintje. "De Nederlandse jongens hebben een supergoed seizoen gedraaid", vervolgt Meijer. "Gravenberch is een stabiele factor, Cody Gakpo heeft een goed jaar gehad en Van Dijk wordt de eerste Nederlandse aanvoerder die de Premier League-beker in ontvangst mag nemen. Het hart van de selectie is Nederlands. Er zit een oranje stempel op deze titel."

Lijnders, jarenlang assistent van de immens populaire Jürgen Klopp, is niet verbaasd door het succes van Slot bij Liverpool. "Alle credits voor Arne hoe hij zijn smaak aan dit team heeft gegeven. Ik ben niet echt verrast, omdat hij als geen ander leiding en kleur aan een elftal kan geven en constant controle over wedstrijden weet te krijgen", looft hij de de voormalig Feyenoord-trainer.

Waar Meijer de Nederlandse inbreng roemt, daar haalt Lijnders aan dat de jeugdopleiding van groot belang is geweest voor het succes. "Zes jongens vanuit de Liverpool-opleiding hebben dit jaar bijna elke wedstrijd gespeeld", doelt hij op onder meer Curtis Jones en Alexander-Arnold. "Dat is het grootste compliment dat je als club kunt krijgen: kampioen worden in een van de zwaarste competities ter wereld en tegelijkertijd talent ontwikkelen."

