Titelkoorts in Liverpool: kaarten voor kampioenswedstrijd voor woekerprijzen doorverkocht

Liverpool kan zondag op het eigen Anfield kampioen worden tegen Tottenham Hotspur. Dat de wedstrijd enorm leeft bij de supporters van The Reds blijkt het uit het feit dat tickets voor deze wedstrijd online voor woekerprijzen worden doorverkocht.

Liverpool kan voor het eerst sinds 2020 kampioen van Engeland worden. Vijf jaar geleden konden supporters van de Engelse grootmacht het slechts beperkt vieren vanwege het coronavirus en de daarbij geldende maatregelen. De laatste titel die wél met de fans gevierd kon worden dateert alweer van 1990.

Trainer Arne Slot liet vrijdag op de persconferentie ook al weten dat hij het verlangen bij de supporters van Liverpool kon proeven. "We weten dat de laatste keer dat deze club de landstitel won, tijdens de coronacrisis was. Daar konden fans niet bij zijn, dus iedereen kijkt extra uit naar zondag", liet hij optekenen.

Liverpool heeft zondagmiddag tegen Tottenham Hotspur aan een punt genoeg om beslag te leggen op het kampioenschap in de Premier League. Tickets voor de mogelijke kampioenswedstrijd worden momenteel op diverse verkoopsites verkocht voor woekerprijzen. Enkele kaartjes worden op de zwarte markt nu voor meer dan 3.200 pond verkocht, omgerekend zo'n 3.800 euro, meldt onder meer The Athletic. Normaliter kosten kaartjes op de lange zijde zo'n 71 euro.

Mogelijk Liverpool-fans in uitvak

Het is ook goed mogelijk dat supporters van Liverpool plaats zullen nemen in het uitvak. Tickets daarvoor worden ook voor gigantische prijzen aangeboden: 480 euro in plaats van 35 euro. Liverpool waarschuwt fans om alleen kaartjes te kopen via de officiële kanalen, maar deze oproep krijgt weinig gehoor.

De aftrap van Liverpool - Tottenham Hotspur is zondagmiddag om 17.30 uur op Anfield. Bij minimaal een gelijkspel kan het feestgedruis rond de klok van half acht Nederlandse tijd losbarsten in het iconische stadion.

