Núñez plaatst tweet over Slot, die hij direct verwijdert

heeft zaterdagochtend een tweet geplaatst, die hij vrijwel direct weer verwijderde. In de post leek de spits van Liverpool uit te halen naar Arne Slot, die hem de afgelopen weken geen basisplaats meer geeft.

Onder Slot speelt Núñez dit seizoen verre van alles bij Liverpool. Begin maart stond de aanvaller voor het laatst in de basis, toen Liverpool met 3-1 won van Southampton in de Premier League. Daarin wist de Uruguayaan een doelpunt te maken en een assist te leveren. Sindsdien moet de aanvaller het met invalbeurten doen, wat hem duidelijk niet lekker zit. “Logisch dat ik niet meer speel, want de laatste wedstrijd die ik in de basis begon in de Premier League ging goed en plotseling…”, schreef Núñez zaterdagochtend op X, waarna hij de post snel weer verwijderde.

Met de post lijkt Núñez te refereren aan recente geruchten uit Portugal. Er werd namelijk gesteld dat Liverpool een bedrag van vijf miljoen euro moet overmaken aan Benfica na de volgende basisplaats van de spits. Volgens The Liverpool Echo is de keuze van Slot om Núñez niet op te stellen enkel uit sportieve overwegingen gemaakt en heeft zit niets met de financiën te maken.

Op zijn persconferentie maakte Slot dat zelf ook duidelijk. “Geloof je altijd alles wat journalisten schrijven? Niet altijd? Ik ook niet”, begon de trainer van Liverpool vrijdag. “Soms is dat wel verstandig, maar soms is het beter niet alles te geloven dat over spelers wordt geschreven. Dit is compleet nieuwe informatie voor mij en ik heb al vaker gezegd dat ik werk bij een club waar het heel fijn is om te werken.” Slot nam het vervolgens ook op voor sportief directeur Richard Hughes. “Het aller, allerlaatste wat hij zou doen, is tegen mij zeggen: als je hem opstelt, kost dat ons zo veel’. Dat zou hij nooit, maar dan ook nooit doen. Ik weet ook niet of het waar is, want we praten hier nooit over.”

Darwin Núñez deleted post on X: pic.twitter.com/PI0zzQK6cV — 𝒍𝒊𝒍𝒄𝒉𝒊𝒃𝒘𝒊𝒃𝒘𝒊 𝑫𝒂 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊 (@fahdswaleh) April 26, 2025

