Chaos in Tilburg compleet: Peter Maes vertrokken bij dolend Willem II

Peter Maes is niet langer de trainer van Willem II. De Tilburgers pakten dit seizoen na de winterstop slechts twee schamele puntjes en kunnen met die vorm ook nog rechtstreeks degraderen.

Maes bezorgde Willem II vorig seizoen het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie, wat op zichzelf al onverwachts was, aangezien de Brabanders bij zijn aanstelling slechts in de middenmoot stonden. Na de promotie naar de Eredivisie oogsten de Tilburgers weer lof, door tijdens de winterstop de negende plek te bezetten. Op basis van Expected Points kon echter worden geconcludeerd dat het niet tegen had gezeten: Willem II speelde als een ploeg die op de zestiende plek hoorde te staan. Nu staat het daar ook.

Na de winterstop kwamen die verwachtingen ook tot uiting en pakte de ploeg van Maes slechts twee punten. Van directe concurrenten werd verloren en directe degradatie kwam steeds dichterbij. Almere City (17) heeft een achterstand van vier punten (met wel een wedstrijd meer gespeeld), terwijl RKC vijf punten minder bij elkaar heeft gevoetbald. Mocht Willem II geen punt meer pakken in de komende duels, kan het ook nog direct degraderen, al staat het dus nu op een plek waarbij het play-offs om promotie/degradatie moet spelen. Nummers veertien en vijftien, NAC en PEC, hebben een redelijk riante voorsprong van respectievelijk acht en zeven punten.

Maes is dus nu per direct vertrokken bij Willem II, meldt de club ook zelf op X. En dat gebeurt anderhalve week nadat technisch directeur Tom Caluwé is opgestapt in Tilburg. Freek Heerkens is zijn opvolger, die dus gelijk als taak krijgt om een nieuwe trainer aan te stellen voor de laatste vier duels van het seizoen (en mogelijke play-offs).

Reactie Willem II

Ondertussen heeft Willem II ook gereageerd op het vertrek van trainer Maes. "Het is de afgelopen maanden niet gelukt om de negatieve spiraal te doorbreken. Daarom hebben we na verschillende gesprekken in goed overleg besloten de samenwerking per direct te beëindigen", aldus interim-technisch directeur Freek Heerkens. "Het doet zeer om vroegtijdig afscheid te nemen van Peter. Hij heeft met ontzettend veel passie de club teruggebracht naar het hoogste niveau en daarvoor zijn we hem enorm dankbaar."

Maes reageert ook zelf op dit besluit. "Helaas zijn we na verschillende gesprekken tot deze pijnlijke beslissing gekomen. Er is een ommekeer nodig. Ik bleef strijdbaar, maar de resultaten bleven uit. Uiteindelijk telt maar één doel, en dat is handhaving voor Willem II. Ik hoop van harte dat de club dat doel weet te bewerkstelligen. Ik wil alle spelers, staf, medewerkers en supporters bedanken voor de steun en mijn tijd in Tilburg."

Willem II lijkt verder niet op zoek te gaan naar een nieuwe trainer: assistent-trainer Kristof Aelbrecht maakt samen met de huidige stafleden het seizoen af.

Willem II en Peter Maes nemen afscheid van elkaar — Willem II (@WillemII) April 30, 2025

